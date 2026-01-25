Рейтинг@Mail.ru
Воронин перешел в минское "Динамо"
Хоккей
 
15:18 25.01.2026
Воронин перешел в минское "Динамо"
Воронин перешел в минское "Динамо"
спорт, белоруссия, александр яценко, кирилл воронин, хк динамо, торпедо, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Белоруссия, Александр Яценко, Кирилл Воронин, ХК Динамо, Торпедо, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Воронин перешел в минское "Динамо" в результате обмена с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Взамен нижегородский клуб получил права на 20-летнего защитника Александра Яценко, выступающего за "Динамо-Шинник" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и являющегося капитаном молодежной сборной Белоруссии.
Воронину 32 года. В текущем сезоне нападающий провел 39 игр и набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи). Он выступал за минчан в сезонах-2021/22 и 2021/22. Также в КХЛ россиянин представлял владивостокский "Адмирал" и хорватский "Медвешчак". С учетом плей-офф Воронин провел в лиге 583 матча и набрал 187 очков (75+ 112).
"Северсталь" расторгла контракт с третьим бомбардиром в истории клуба
ХоккейСпортБелоруссияАлександр ЯценкоКирилл ВоронинХК Динамо (Москва)ТорпедоАдмиралКХЛ 2025-2026
 
