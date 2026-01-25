https://ria.ru/20260125/voronin-2070181749.html
Воронин перешел в минское "Динамо"
Воронин перешел в минское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Воронин перешел в минское "Динамо"
Российский нападающий Кирилл Воронин перешел в минское "Динамо" в результате обмена с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-каналах клубов... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T15:18:00+03:00
2026-01-25T15:18:00+03:00
2026-01-25T15:18:00+03:00
хоккей
спорт
белоруссия
александр яценко
кирилл воронин
хк динамо
торпедо
адмирал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815442864_0:78:1600:978_1920x0_80_0_0_372f46ab3812453065faa317dc492240.jpg
https://ria.ru/20260125/pilipenko-2070159738.html
белоруссия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815442864_0:0:1432:1073_1920x0_80_0_0_be2901767c35b68f51e7877e555b618d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, белоруссия, александр яценко, кирилл воронин, хк динамо, торпедо, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Белоруссия, Александр Яценко, Кирилл Воронин, ХК Динамо, Торпедо, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Воронин перешел в минское "Динамо"
"Торпедо" обменяло Воронина в минское "Динамо"