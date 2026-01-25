Рейтинг@Mail.ru
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/tiuny-2070179242.html
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России
Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин стали победителями командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России, который прошел в селе Выльгорт... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T14:51:00+03:00
2026-01-25T14:51:00+03:00
спорт
россия
республика коми
красноярский край
сергей ардашев
христина мацокина
вероника степанова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_249:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_6a91eb9d9e798799e16b2883a90c9cd2.jpg
https://ria.ru/20260121/olimpiada-2069297642.html
россия
республика коми
красноярский край
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_1159:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_dd405bde47583aae23db2e34977c41c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, республика коми, красноярский край, сергей ардашев, христина мацокина, вероника степанова
Спорт, Россия, Республика Коми, Красноярский край, Сергей Ардашев, Христина Мацокина, Вероника Степанова
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России

Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Коми

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛыжные гонки
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин стали победителями командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России, который прошел в селе Выльгорт (Республика Коми).
Представители первой команды Югры показали результат 17 минут 8 секунд. Второе место заняла первая команда Татарстана, которую представляли Сергей Ардашев и Иван Горбунов (отставание - 1 секунда), третье - первая команда Красноярского края в составе Дмитрия Жуля и Данилы Карпасюка (+1,1).
У женщин победили представительницы первой сборной Татарстана Христина Мацокина и Вероника Степанова (19.55,3), серебро завоевали Екатерина Булычева и Алена Баранова (Ленинградская область - 1; +0,2), бронзу - Ольга Царева и Дарья Канева (Республика Коми - 1; +1,3).
Финал Кубка России пройдет в Апатитах и Кировске Мурманской области с 28 марта по 5 апреля.
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Тренер сборной по лыжам ответил на вопрос об участии в Олимпиаде в Италии
21 января, 13:36
 
СпортРоссияРеспублика КомиКрасноярский крайСергей АрдашевХристина МацокинаВероника Степанова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала