https://ria.ru/20260125/tiuny-2070179242.html
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России
Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин стали победителями командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России, который прошел в селе Выльгорт... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T14:51:00+03:00
2026-01-25T14:51:00+03:00
2026-01-25T14:51:00+03:00
спорт
россия
республика коми
красноярский край
сергей ардашев
христина мацокина
вероника степанова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_249:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_6a91eb9d9e798799e16b2883a90c9cd2.jpg
https://ria.ru/20260121/olimpiada-2069297642.html
россия
республика коми
красноярский край
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_1159:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_dd405bde47583aae23db2e34977c41c8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, республика коми, красноярский край, сергей ардашев, христина мацокина, вероника степанова
Спорт, Россия, Республика Коми, Красноярский край, Сергей Ардашев, Христина Мацокина, Вероника Степанова
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России
Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Коми