Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис
 
07:37 25.01.2026
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла канадку Викторию Мбоко в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
теннис
спорт
юлия путинцева
арина соболенко
australian open
2026
спорт, юлия путинцева, арина соболенко, australian open
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла канадку Викторию Мбоко в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
25 января 2026 • начало в 03:45
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:17:6
Victoria Mboko
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:1) в пользу действующей финалистки турнира. Мбоко была посеяна на турнире под 17-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
За выход в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема Соболенко поборется с американкой Ивой Йович (29-й номер посева), которая в своем матче обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:0, 6:1.
Теннис
 
