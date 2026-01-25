https://ria.ru/20260125/tennis-2070139365.html
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла канадку Викторию Мбоко в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T07:37:00+03:00
2026-01-25T07:37:00+03:00
2026-01-25T07:41:00+03:00
теннис
спорт
юлия путинцева
арина соболенко
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753924_0:313:1080:921_1920x0_80_0_0_b34f21f2a3d3e754c727a897eb51820e.jpg
https://ria.ru/20260124/tennis-2070067865.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753924_0:212:1080:1022_1920x0_80_0_0_ee9cb7b64db9b234889f501f7c85f69a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юлия путинцева, арина соболенко, australian open
Теннис, Спорт, Юлия Путинцева, Арина Соболенко, Australian Open
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open
Арина Соболенко обыграла Мбоко и вышла в четвертьфинал Australian Open