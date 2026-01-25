"Спартак" обыграл сборную СССР в матче легенд памяти Никиты Симоняна

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл сборную СССР в матче легенд памяти олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:4. У сборной СССР по дублю оформили Сергей Кирьяков и Андрей Каряка. В составе "Спартака" хет-трик на счету Дениса Глушакова, по голу забили Никита Баженов и Валерий Шмаров.
В заявку на матч попали также Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Роман Шишкин, Александр Самедов, Игорь Колыванов, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Заза Джанашия, Александр Подшивалов, Роман Березовский, Тимофей Калачев, Саркис Оганесян и другие футболисты из России и бывших союзных республик. Тренерами команд были Эдуард Маркаров (сборная СССР) и Олег Романцев ("Спартак"). Гостями матча стали создатели фильма "Золотой дубль", а также актер Егор Бероев, сыгравший в картине Симоняна.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
