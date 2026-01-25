Рейтинг@Mail.ru
Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
21:49 25.01.2026
Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty
Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty
Российский коллектив Parivision обыграл ближневосточную команду Team Falcons в гранд-финале турнира BLAST Bounty Winter 2026 по компьютерной игре Counter-Strike РИА Новости Спорт, 25.01.2026
спорт, россия, мальта, киберспорт
Киберспорт, Спорт, Россия, Мальта, киберспорт
Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty

Российская команда Parivision по CS2 выиграла турнир BLAST Bounty Winter

© Фото : Соцсети командыРоссийская команда Parivision по Counter-Strike 2
Российская команда Parivision по Counter-Strike 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Соцсети команды
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский коллектив Parivision обыграл ближневосточную команду Team Falcons в гранд-финале турнира BLAST Bounty Winter 2026 по компьютерной игре Counter-Strike 2.
Финальная серия завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды. За Parivision играют россияне Андрей BELCHONOKK Ясинский, Джами Jame Али, Эмиль nota Москвитин, Владислав xiELO Лысов и Иван zweih Гогин.
За Team Falcons выступает еще один представитель России - Илья m0NESY Осипов. Его соотечественник Максим kyousuke Лукин пропустил турнир из-за визовых проблем, его место в составе занял македонец Матей Nucleonz Трайкоский.
Турнир проходил на Мальте, его призовой фонд составил 452 тысячи долларов. Parivision за победу в турнире получит свыше 254 тысяч долларов призовых. Коллектив Team Falcons, занявший второе место, заработал 71,5 тыс долларов.
Игры Будущего - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России
23 января, 12:53
 
КиберспортСпортРоссияМальтакиберспорт
 
