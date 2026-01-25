Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
08:47 25.01.2026
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче НБА
Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
2026
"Лейкерс" обыграли "Даллас" в матче НБА

Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Даллас" в матче НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 116:110 (37:28, 28:24, 14:35, 37:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", на счету которого 33 очка и 11 передач. У проигравших больше всех очков набрал Макс Кристи (24), дабл-дабл у его партнера по команде Наджи Маршалла (21 очко, 11 подборов).
НБА
25 января 2026 • начало в 04:30
Завершен
Даллас
110 : 116
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лейкерс" с 27 победами занимают пятое место в таблице Западной конференции, "Даллас" (19 побед) идет 12-м.
Результаты других матчей игрового дня:
"Орландо Мэджик" - "Кливленд Кавальерс" - 105:119;
"Чикаго Буллз" - "Бостон Селтикс" - 114:111;
"Юта Джаз" - "Майами Хит" - 116:147.
Баскетболисты "Нью-Йорка" переиграли "Филадельфию" в матче НБА
01:56
