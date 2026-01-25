Рейтинг@Mail.ru
Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/korostelev-2070193337.html
Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира
Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира
Россиянин Савелий Коростелев стал восьмым в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T17:13:00+03:00
2026-01-25T17:13:00+03:00
спорт
швейцария
норвегия
италия
савелий коростелев
дарья непряева
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62fc680e723773f59392ccdf26b9015.jpg
https://ria.ru/20251215/lyzhniki-2062222249.html
швейцария
норвегия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a564575014b69b3c6a3d2e63ef6a9dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, швейцария, норвегия, италия, савелий коростелев, дарья непряева, лыжные виды спорта
Спорт, Швейцария, Норвегия, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Лыжные виды спорта
Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира

Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянин Савелий Коростелев стал восьмым в масс-старте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария).
На дистанции 20 км он показал результат 49 минут 21,9 секунды, отстав от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 52,9 секунды. Серебро и бронзу завоевали другие представители Норвегии - Эмиль Иверсен (отставание - 5,6 секунды) и Харальд Эстберг Амундсен (+7,0 секунды) соответственно.
На старте гонки 22-летний россиянин сломал палку в результате контакта с соперником, однако смог продолжить участие.
Этап Кубка мира в Гомсе стал последним перед Олимпийскими играми в Италии, где выступят Коростелев и Дарья Непряева. Восьмой этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне после Игр 2026 года - с 28 февраля по 1 марта.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили Непряева, Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Горели ноги": почему наши лыжники проиграли первый старт в Европе
15 декабря 2025, 20:05
 
СпортШвейцарияНорвегияИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала