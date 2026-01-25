Рейтинг@Mail.ru
Обладатель Кубка Гагарина Костин перешел из "Авангарда" в ЦСКА
Хоккей
 
21:20 25.01.2026
Обладатель Кубка Гагарина Костин перешел из "Авангарда" в ЦСКА
Обладатель Кубка Гагарина Костин перешел из "Авангарда" в ЦСКА
https://ria.ru/20260122/avangard-2069692907.html
Обладатель Кубка Гагарина Костин перешел из "Авангарда" в ЦСКА

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе "Авангарда" нападающий Клим Костин перешел из омского клуба в московский ЦСКА в результате обмена, сообщается в Telegram-канале "ястребов".
В "Авангард" взамен отправился 21-летний нападающий Кирилл Долженков. Также омский клуб получил спортивные права на форварда Егора Афанасьева, который на данный момент выступает за клуб "Сан-Хосе Барракуда" в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Костину 26 лет. На драфте НХЛ 2017 года он был выбран в первом раунде под общим 31-м номером клубом "Сент-Луис Блюз". В североамериканской лиге россиянин также выступал в составе "Эдмонтон Ойлерз", "Детройт Ред Уингз" и "Сан-Хосе Шаркс". Всего на его счету 190 матчей и 53 очка (25 голов + 28 передач) в НХЛ.
Долженкову 21 год, он перешел в систему ЦСКА из "Спартака" в 2016 году. В сентябре 2022 года форвард дебютировал в КХЛ. На драфте НХЛ 2022 года он был выбран в четвертом раунде под общим 109-м номером "Коламбус Блю Джекетс". Всего на его счету 131 игра в КХЛ и 30 баллов (18+12) при показателе полезности "+8".
"Авангард" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист"
