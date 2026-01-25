Гутик заявил, что просил обмена у руководства "Адмирала"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Даниил Гутик сообщил журналистам, что просил у руководства владивостокского "Адмирала" обмена, а также признался, что был рад перейти в стан "красно-белых".