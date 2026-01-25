Гутик заявил, что просил обмена у руководства "Адмирала"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Даниил Гутик сообщил журналистам, что просил у руководства владивостокского "Адмирала" обмена, а также признался, что был рад перейти в стан "красно-белых".
"Спартак" во вторник объявил о переходе Гутика в команду. Взамен москвичи отдали "Адмиралу" защитника Никиту Ефремова, форвардов Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на нападающего Максима Мусорова.
"Адаптация проходит хорошо, познакомился со всеми в клубе. Здесь созданы хорошие условия для работы. Мне все нравится. Концентрируюсь сейчас на своей игре, пытаюсь принести команде пользу. Про мой обмен много чего писали, но я не читал. Сейчас я в "Спартаке". И я хочу играть здесь. Не сказал бы, что увольнение Леонида Тамбиева с поста главного тренера "Адмирала" как-то повлияло на мое желание сменить клуб, хотя Леонид Григорьевич многое мне дал. Я же пообщался с руководством клуба, и они выразили готовность меня обменять. "Спартак" - великий клуб с большой историей. Требования и задачи здесь выше. Для меня переход в этот клуб - шаг вперед", - сказал 24-летний Гутик.
"Не очень хорошо начали, но потом выравняли. Провели боевой матч уровня плей-офф. Все старались, бились. Немного не повезло в концовке. Против "Локомотива" я провел уже много матчей, поэтому у меня нет особого настроя на Ярославль. Но приятно поиграть против своих друзей и знакомых. В "Локомотиве" я провел много лет - как в академии, так и молодежке. Что касается моего гола, то даже не знаю, задел ли я вообще шайбу. Думал, что забил-то не я", - добавил Гутик.
