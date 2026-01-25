"Спартак" дома уступил "Локомотиву" в матче КХЛ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский "Спартак" дома в овертайме уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу ярославцев. За победителей шайбы забросили Максим Березкин (4-я минута), Артур Каюмов (37) и Байрон Фрэз (62). В составе "Спартака" отличились Никита Коростелев (12) и Даниил Гутик (44).
25 января 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
11:53 • Никита Коростелев
03:54 • Даниил Гутик
03:52 • Максим Березкин
16:42 • Артур Каюмов
01:43 • Байрон Фроуз
(Yegor Surin, Александр Елесин)
27-летний Каюмов забросил свою 118-ю шайбу за "Локомотив" в КХЛ и повторил клубный рекорд Егора Аверина по голам за команду в лиге. Гутик забросил свою дебютную шайбу за "Спартак". 24-летний хоккеист перешел в московский клуб из владивостокского "Адмирала" 20 января в результате обмена и провел второй матч за "красно-белых".
Ярославский клуб в третий раз за сезон победил "Спартак", в предыдущих встречах команда взяла верх со счетом 5:2 и 6:3.
"Локомотив" (67 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (56) располагается на седьмой строчке.
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"
Вчера, 18:46