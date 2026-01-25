Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" дома уступил "Локомотиву" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:43 25.01.2026 (обновлено: 19:48 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070207544.html
"Спартак" дома уступил "Локомотиву" в матче КХЛ
"Спартак" дома уступил "Локомотиву" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Спартак" дома уступил "Локомотиву" в матче КХЛ
Московский "Спартак" дома в овертайме уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T19:43:00+03:00
2026-01-25T19:48:00+03:00
хоккей
спорт
москва
анонсы и трансляции матчей
артур каюмов
максим березкин
никита коростелев
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070208230_0:0:2511:1412_1920x0_80_0_0_8b743a38ee585f45f90a7aeb27a382dd.jpg
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070202430.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070208230_0:0:2173:1630_1920x0_80_0_0_976d5b30966a1ff448775b6ea9687fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, анонсы и трансляции матчей, артур каюмов, максим березкин, никита коростелев, спартак (москва), локомотив (ярославль), адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Анонсы и трансляции матчей, Артур Каюмов, Максим Березкин, Никита Коростелев, Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль), Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Спартак" дома уступил "Локомотиву" в матче КХЛ

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в овертайме

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский "Спартак" дома в овертайме уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу ярославцев. За победителей шайбы забросили Максим Березкин (4-я минута), Артур Каюмов (37) и Байрон Фрэз (62). В составе "Спартака" отличились Никита Коростелев (12) и Даниил Гутик (44).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 января 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Спартак Москва
2 : 3
Локомотив
11:53 • Никита Коростелев
(Иван Морозов, Павел Порядин)
03:54 • Даниил Гутик
(Дмитрий Вишневский)
03:52 • Максим Березкин
(Рихард Паник, Артур Каюмов)
16:42 • Артур Каюмов
(Георгий Иванов, Максим Березкин)
01:43 • Байрон Фроуз
(Yegor Surin, Александр Елесин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
27-летний Каюмов забросил свою 118-ю шайбу за "Локомотив" в КХЛ и повторил клубный рекорд Егора Аверина по голам за команду в лиге. Гутик забросил свою дебютную шайбу за "Спартак". 24-летний хоккеист перешел в московский клуб из владивостокского "Адмирала" 20 января в результате обмена и провел второй матч за "красно-белых".
Ярославский клуб в третий раз за сезон победил "Спартак", в предыдущих встречах команда взяла верх со счетом 5:2 и 6:3.
"Локомотив" (67 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (56) располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с петербургским СКА 27 января, а "Спартак" днем позднее примет тольяттинскую "Ладу".
Дмитрий Николаев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Николаев перешел из "Спартака" в "Трактор"
Вчера, 18:46
 
ХоккейСпортМоскваАнонсы и трансляции матчейАртур КаюмовМаксим БерезкинНикита КоростелевХК Спартак (Москва)Локомотив (Ярославль)АдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала