"Миннесота Уайлд" проиграла в овертайме "Флориде Пантерз"
Хоккей
 
08:09 25.01.2026
"Миннесота Уайлд" проиграла в овертайме "Флориде Пантерз"
"Миннесота Уайлд" проиграла в овертайме "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
спорт, кирилл капризов, сэм райнхарт, брэд маршанд, флорида пантерз, миннесота уайлд, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Сэм Райнхарт, Брэд Маршанд, Флорида Пантерз, Миннесота Уайлд, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" проиграла в овертайме "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сэм Райнхарт (7-я), Брэд Маршанд (19, 63) и Сэм Беннетт (54). В составе хозяев отличились Кирилл Капризов (10), Йоэль Эрикссон (25) и Мэтт Болди (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 января 2026 • начало в 05:00
Закончен в OT
Миннесота
3 : 4
Флорида
09:17 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Матс Цуккарелло)
24:33 • Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Квин Хьюс)
52:09 • Мэттью Болди
06:44 • Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад, Картер Верхаг)
18:20 • Брэд Маршанд
(Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук)
53:11 • Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачук, Брэд Маршанд)
63:00 • Брэд Маршанд
(Картер Верхаг)
Капризов отметился 28-й шайбой в сезоне, а также 36-й голевой передачей. С 64 очками он является лучшим бомбардиром клуба в текущей "регулярке". Он был признан второй звездой матча. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам.
"Миннесота" с 68 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, "Флорида" (57 очков) располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня передача Павла Бучневича не спасла "Сент-Луис" от поражения в домашнем матче против "Лос-Анджелес Кингз" (4:5 ОТ).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Овечкин мощным силовым приемом снес канадца с ног в матче НХЛ
Хоккей
 
