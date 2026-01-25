МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" проиграла в овертайме "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" с 68 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, "Флорида" (57 очков) располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.