МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" проиграла в овертайме "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сэм Райнхарт (7-я), Брэд Маршанд (19, 63) и Сэм Беннетт (54). В составе хозяев отличились Кирилл Капризов (10), Йоэль Эрикссон (25) и Мэтт Болди (53).
25 января 2026 • начало в 05:00
Закончен в OT
09:17 • Кирилл Капризов
24:33 • Юэль Эрикссон Эк
52:09 • Мэттью Болди
06:44 • Сэм Райнхарт
18:20 • Брэд Маршанд
53:11 • Сэм Беннетт
63:00 • Брэд Маршанд
Капризов отметился 28-й шайбой в сезоне, а также 36-й голевой передачей. С 64 очками он является лучшим бомбардиром клуба в текущей "регулярке". Он был признан второй звездой матча. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам.
"Миннесота" с 68 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, "Флорида" (57 очков) располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня передача Павла Бучневича не спасла "Сент-Луис" от поражения в домашнем матче против "Лос-Анджелес Кингз" (4:5 ОТ).