Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
25 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
05:47 • Коул Силлингер
08:37 • Мэйсон Марчмент
18:33 • Адам Фантилли
19:47 • Дмитрий Воронков
29:05 • Мэйсон Марчмент
38:57 • Чарли Койл
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
54:55 • Шон Монахэн
59:35 • Мэйсон Марчмент
(Адам Фантилли, Кирилл Марченко)
07:48 • Джейк Гентцель
10:01 • Даррен Рэддиш
23:29 • Никита Кучеров
24:58 • Энтони Чирелли
58:54 • Джейк Гентцель
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:5 (4:2, 2:2, 2:1). В составе "Блю Джекетс" шайбы забросили Коул Силлинджер (6-я минута), оформивший хет-трик Мэйсон Марчмент (9, 30, 60), Адам Фантилли (19), российский нападающий Дмитрий Воронков (20), Чарли Койл (39) и Шон Монахан (55). У гостей отличились Джейк Гюнцель (8, 59), Даррен Рэддиш (11), российский нападающий Никита Кучеров (24) и Энтони Сирелли (25).
Никита Кучеров также отметился тремя голевыми передачами и седьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ достиг отметки в 50 ассистов в рамках одной "регулярки". По числу сезонов с 50 передачами Кучеров превзошел Мартена Сан-Луи и установил новый рекорд "Тампы". Российский форвард также забросил 383-ю шайбу в карьере в стане "Лайтнинг" и поднялся на второе место в списке лучших снайперов в истории клуба в чемпионатах НХЛ, разделив эту позицию с Венсаном Лекавалье. Всего в 46 матчах сезона-2025/26 Кучеров набрал 78 очков (26 голов и 52 передачи). Его результативная серия составляет пять матчей.
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности "плюс 3". Защитник "мундиров" Егор Замула заблокировал один бросок.
"Тампа" потерпела первое поражение после трех побед подряд. "Коламбус" одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ.