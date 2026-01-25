Рейтинг@Mail.ru
Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:51 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070133926.html
Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ
Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T05:51:00+03:00
2026-01-25T05:51:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
коламбус блю джекетс
никита кучеров
дмитрий воронков
кирилл марченко
иван проворов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418846_0:86:1080:694_1920x0_80_0_0_e975ab5bc4bff2b29c6ee5d4b99cda89.jpg
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070118608.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418846_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5baf274011ef750c5aa7adca1e13a125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, коламбус блю джекетс, никита кучеров, дмитрий воронков, кирилл марченко, иван проворов, егор замула
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Коламбус Блю Джекетс, Никита Кучеров, Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Иван Проворов, Егор Замула
Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ

Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в игре с "Коламбусом"

© Фото : Официальный сайт NHLНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Официальный сайт NHL
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Коламбус
8 : 5
Тампа-Бэй
05:47 • Коул Силлингер
(Чарли Койл)
08:37 • Мэйсон Марчмент
(Эрик Гудбрансон)
18:33 • Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Мэйсон Марчмент)
19:47 • Дмитрий Воронков
(Дантон Хейнен, Егор Замула)
29:05 • Мэйсон Марчмент
(Зак Веренски, Чарли Койл)
38:57 • Чарли Койл
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
54:55 • Шон Монахэн
59:35 • Мэйсон Марчмент
(Адам Фантилли, Кирилл Марченко)
07:48 • Джейк Гентцель
10:01 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
23:29 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
24:58 • Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
58:54 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:5 (4:2, 2:2, 2:1). В составе "Блю Джекетс" шайбы забросили Коул Силлинджер (6-я минута), оформивший хет-трик Мэйсон Марчмент (9, 30, 60), Адам Фантилли (19), российский нападающий Дмитрий Воронков (20), Чарли Койл (39) и Шон Монахан (55). У гостей отличились Джейк Гюнцель (8, 59), Даррен Рэддиш (11), российский нападающий Никита Кучеров (24) и Энтони Сирелли (25).
Никита Кучеров также отметился тремя голевыми передачами и седьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ достиг отметки в 50 ассистов в рамках одной "регулярки". По числу сезонов с 50 передачами Кучеров превзошел Мартена Сан-Луи и установил новый рекорд "Тампы". Российский форвард также забросил 383-ю шайбу в карьере в стане "Лайтнинг" и поднялся на второе место в списке лучших снайперов в истории клуба в чемпионатах НХЛ, разделив эту позицию с Венсаном Лекавалье. Всего в 46 матчах сезона-2025/26 Кучеров набрал 78 очков (26 голов и 52 передачи). Его результативная серия составляет пять матчей.
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности "плюс 3". Защитник "мундиров" Егор Замула заблокировал один бросок.
"Тампа" потерпела первое поражение после трех побед подряд. "Коламбус" одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Три передачи Сергачева помогли "Юте" победить в выездном матче НХЛ
00:20
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю ДжекетсНикита КучеровДмитрий ВоронковКирилл МарченкоИван ПроворовЕгор Замула
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала