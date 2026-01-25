https://ria.ru/20260125/khokkey-2070123705.html
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" объявил на сайте о переходе российского нападающего Виктора Неучева из "Баффало Сэйбрз". РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T02:03:00+03:00
2026-01-25T02:03:00+03:00
2026-01-25T02:25:00+03:00
хоккей
спорт
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
баффало сейбрз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832429155_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_37a93f290a2041fffb11213654c68c8e.jpg
https://ria.ru/20260124/vashington-2070104114.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832429155_418:0:3147:2047_1920x0_80_0_0_c4de928cc7a067e7edbd1196bb5f6ddf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл), баффало сейбрз
Хоккей, Спорт, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Баффало Сейбрз
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
Российский хоккеист Неучев перешел из "Баффало" в "Каролину"