Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
Хоккей
Хоккей
 
02:03 25.01.2026 (обновлено: 02:25 25.01.2026)
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" объявил на сайте о переходе российского нападающего Виктора Неучева из "Баффало Сэйбрз". РИА Новости Спорт, 25.01.2026
хоккей
спорт
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
баффало сейбрз
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"

Российский хоккеист Неучев перешел из "Баффало" в "Каролину"

Никита Евсеев и Виктор неучев
Никита Евсеев и Виктор неучев
© РИА Новости / Максим Богодвид
Никита Евсеев и Виктор неучев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" объявил на сайте о переходе российского нападающего Виктора Неучева из "Баффало Сэйбрз".
В результате обмена "Баффало" получил американского защитника Гэвина Байройтера.
Неучеву 22 года, он был выбран "Баффало" в третьем раунде драфта 2022 года под общим 74-м номером. В текущем сезоне форвард принял участие в 34 матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ) за фарм-клуб "Сэйбрз" "Рочестер Американс" и набрал 16 очков (6 голов + 10 передач). Хоккеист пока не провел ни одного матча в НХЛ.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Неучев выступал за екатеринбургский "Автомобилист". Он провел 62 матча и набрал 12 (4+8) баллов.
Богдан Тринеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом
Вчера, 20:22
 
ХоккейСпортКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Баффало Сейбрз
 
