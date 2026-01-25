Рейтинг@Mail.ru
20:17 25.01.2026 (обновлено: 20:26 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/ispaniya-2070210490.html
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" крупно обыграла "Овьедо" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T20:17:00+03:00
2026-01-25T20:26:00+03:00
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Барселона" крупно обыграла "Овьедо" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Дани Ольмо (52-я минута), Рафинья (57) и Ламин Ямаль (73).
"Барселона" (52 очка) вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, сместив на вторую строчку мадридский "Реал" (51). "Овьедо" (13), не побеждавший с 30 сентября, занимает последнее место.
В следующем туре "Барселона" в гостях сыграет с "Эльче", а "Овьедо" примет "Жирону". Обе встречи пройдут 31 января.
Чемпионат Испании по футболу
25 января 2026 • начало в 18:15
Завершен
Барселона
3 : 0
Реал Овьедо
52‎’‎ • Дани Ольмо
57‎’‎ • Рафинья
73‎’‎ • Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
