https://ria.ru/20260125/ispaniya-2070210490.html
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" крупно обыграла "Овьедо" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T20:17:00+03:00
2026-01-25T20:17:00+03:00
2026-01-25T20:26:00+03:00
футбол
спорт
рафинья (1987)
ламин ямаль
барселона
эльче
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597672_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_3c185fbe847b915dcd76c816474c2341.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597672_0:0:1071:804_1920x0_80_0_0_a69f366e0a10b93234fd418274a878a6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, рафинья (1987), ламин ямаль, барселона, эльче, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Рафинья (1987), Ламин Ямаль, Барселона, Эльче, Чемпионат Испании по футболу
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге
"Барселона" дома обыграла "Овьедо" и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги