Футболисты "Лацио" сыграли вничью с "Лечче" в матче Серии А
Римский "Лацио" сыграл вничью с "Лечче" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
