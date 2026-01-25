Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Лацио" сыграли вничью с "Лечче" в матче Серии А
Футбол
 
00:44 25.01.2026
Футболисты "Лацио" сыграли вничью с "Лечче" в матче Серии А
Футболисты "Лацио" сыграли вничью с "Лечче" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Футболисты "Лацио" сыграли вничью с "Лечче" в матче Серии А
Римский "Лацио" сыграл вничью с "Лечче" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
лечче
лацио
2026
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), лечче, лацио
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Лечче, Лацио
Футболисты "Лацио" сыграли вничью с "Лечче" в матче Серии А

«Лацио» и «Лечче» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Римский "Лацио" сыграл вничью с "Лечче" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Лечче и завершилась со счетом 0:0.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
24 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Лечче
0 : 0
Лацио
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио" (29 очков), одержавший одну победу в последних семи турах, занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А. "Лечче" (18), прервавший серию из четырех поражений, располагается на 17-й позиции.
В следующем туре "Лацио" примет "Дженоа" 30 января, "Лечче" днем позже в гостях встретится с "Торино".
В другом матче "Кальяри" на выезде обыграл "Фиорентину" - 2:1.
"Интер" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
