https://ria.ru/20260125/egorjan-2070142256.html
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
Российская саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T08:23:00+03:00
2026-01-25T08:23:00+03:00
2026-01-25T08:23:00+03:00
спорт
солт-лейк-сити
рио-де-жанейро (город)
международная федерация фехтования (fie)
фехтование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/102948/09/1029480915_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_29997a4fbebe3ae4539078c607a591fa.jpg
https://ria.ru/20260102/fekhtovanie-2066090451.html
солт-лейк-сити
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/102948/09/1029480915_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_1ffdea5a48f04931f273444a52b7c961.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, солт-лейк-сити, рио-де-жанейро (город), международная федерация фехтования (fie), фехтование
Спорт, Солт-Лейк-Сити, Рио-де-Жанейро (город), Международная федерация фехтования (FIE), Фехтование
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Солт-Лейк-Сити