Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
08:23 25.01.2026
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
Российская саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США

Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Солт-Лейк-Сити

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити.
Победу одержала француженка Сара Нуча, серебро на счету японки Мисаки Эмуры, еще одну бронзу завоевала итальянка Микела Баттистон. У мужчин Дмитрий Насонов стал 21-м.
Егорян 32 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро, трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.
Этап завершится 25 января командными соревнованиями саблистов.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.
Российская рапиристка завоевала первое золото после возвращения флага
2 января, 17:52
2 января, 17:52
 
