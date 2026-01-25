Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:21 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/doping-2070186755.html
В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов
В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов
Почти половина опрошенных членов олимпийских сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним видам спорта признались, что не сдали ни одной допинг-пробы... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T16:21:00+03:00
2026-01-25T16:21:00+03:00
лыжные гонки
норвегия
швеция
финляндия
национальная хоккейная лига (нхл)
дания
международная федерация лыжного спорта (fis)
международный союз биатлонистов (ibu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070186435_816:0:3501:1510_1920x0_80_0_0_950ed1273b744827b2dcdc743d0c66c8.jpg
https://ria.ru/20260124/diskvalifikatsiya-2070085466.html
https://ria.ru/20260123/vasilev-2069781257.html
норвегия
швеция
финляндия
дания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070186435_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_2ea4820a4bc81e68085f8edc2dc144ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
норвегия, швеция, финляндия, национальная хоккейная лига (нхл), дания, международная федерация лыжного спорта (fis), международный союз биатлонистов (ibu)
Лыжные гонки, Норвегия, Швеция, Финляндия, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Дания, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU)
В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов

NRK: 42% опрошенных норвежских олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат мира. Женщины. Масс-старт
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Женщины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Почти половина опрошенных членов олимпийских сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним видам спорта признались, что не сдали ни одной допинг-пробы во внесоревновательный период за последний год, сообщает норвежский телеканал NRK.
Исследование было проведено телеканалом с общественными вещателями SVT (Швеция), DR (Дания) и Yle (Финляндия). Опрос проводился анонимно с 23 сентября по 7 октября 2025 года. Вопросы были направлены 413 спортсменам, из которых ответили 184 (44,6%).
Биатлон. Винтовка - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали
24 января, 17:10
Почти половина ответивших признались, что они ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований за последний год. 13,3% опрошенных прошли тестирование один раз, 30,4% проходили процедуру 2-5 раз, 4,4% сделали это 6-10 раз. 2,8% ответивших сообщили, что сдавали тесты больше десяти раз. NRK уточняет, что среди 64 ответивших спортсменов из Норвегии допинг-тестирование не проходили 42,2% спортсменов.
Отмечается, что в опросе не принимали участие члены мужских хоккейных сборных, поскольку большая часть спортсменов выступают в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где действуют иные допинг-правила.
Глава антидопинговой службы Норвегии Андерс Сольхейм, комментируя результаты исследования, заявил, что у организации "не было цели протестировать всех" и что большое количество тестов не является правильным путем к чистому спорту.
«
"Цель - как сдерживать, так и выявлять допинг. Конечно, можно было бы взять больше проб, но нужно максимально эффективно использовать ресурсы", - заявил он.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ
23 января, 10:40
 
Лыжные гонкиНорвегияШвецияФинляндияНациональная хоккейная лига (НХЛ)ДанияМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)Международный союз биатлонистов (IBU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала