В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов
В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов
В Норвегии почти половина олимпийцев не проверялись на допинг вне стартов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Почти половина опрошенных членов олимпийских сборных Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании по зимним видам спорта признались, что не сдали ни одной допинг-пробы во внесоревновательный период за последний год, сообщает норвежский телеканал NRK.
Исследование было проведено телеканалом с общественными вещателями SVT (Швеция), DR (Дания) и Yle (Финляндия). Опрос проводился анонимно с 23 сентября по 7 октября 2025 года. Вопросы были направлены 413 спортсменам, из которых ответили 184 (44,6%).
Почти половина ответивших признались, что они ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований за последний год. 13,3% опрошенных прошли тестирование один раз, 30,4% проходили процедуру 2-5 раз, 4,4% сделали это 6-10 раз. 2,8% ответивших сообщили, что сдавали тесты больше десяти раз. NRK уточняет, что среди 64 ответивших спортсменов из Норвегии допинг-тестирование не проходили 42,2% спортсменов.
Отмечается, что в опросе не принимали участие члены мужских хоккейных сборных, поскольку большая часть спортсменов выступают в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где действуют иные допинг-правила.
Глава антидопинговой службы Норвегии Андерс Сольхейм, комментируя результаты исследования, заявил, что у организации "не было цели протестировать всех" и что большое количество тестов не является правильным путем к чистому спорту.
"Цель - как сдерживать, так и выявлять допинг. Конечно, можно было бы взять больше проб, но нужно максимально эффективно использовать ресурсы", - заявил он.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.