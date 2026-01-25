Баскетболисты "Нью-Йорка" переиграли "Филадельфию" в матче НБА

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл на выезде "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Нью-Йорк" одержал 27-ю победу при 18 поражениях, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Филадельфия" с 24 победами и 20 поражениями располагается на шестой позиции.