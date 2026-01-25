Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Нью-Йорка" переиграли "Филадельфию" в матче НБА
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
01:56 25.01.2026 (обновлено: 02:24 25.01.2026)
Баскетболисты "Нью-Йорка" переиграли "Филадельфию" в матче НБА
Баскетболисты "Нью-Йорка" переиграли "Филадельфию" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Баскетболисты "Нью-Йорка" переиграли "Филадельфию" в матче НБА
"Нью-Йорк Никс" обыграл на выезде "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
баскетбол
спорт
джоэл эмбиид
джейлен брансон
джош харт
нью-йорк никс
шарлотт хорнетс
филадельфия севенти сиксерс
спорт, джоэл эмбиид, джейлен брансон, джош харт, нью-йорк никс, шарлотт хорнетс, филадельфия севенти сиксерс, нба
Баскетбол, Спорт, Джоэл Эмбиид, Джейлен Брансон, Джош Харт, Нью-Йорк Никс, Шарлотт Хорнетс, Филадельфия Севенти Сиксерс, НБА
Баскетболисты "Нью-Йорка" переиграли "Филадельфию" в матче НБА

"Нью-Йорк Никс" обыграл на выезде "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче НБА

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл на выезде "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 112:109 (34:34, 26:30, 30:13, 22:32). Самым результативным игроком матча стал центровой команды хозяев Джоэл Эмбиид, набравший 38 очков. У победителей 31 очко в активе Джейлена Брансона, также дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил Джош Харт.
НБА
24 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Филадельфия
109 : 112
Нью-Йорк
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нью-Йорк" одержал 27-ю победу при 18 поражениях, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Филадельфия" с 24 победами и 20 поражениями располагается на шестой позиции.
В следующем матче "Филадельфия" в гостях сыграет с "Шарлотт Хорнетс" в ночь на 27 января по московскому времени. "Нью-Йорк" в ночь на 28 января примет "Сакраменто Кингз".
В другом матче "Шарлотт Хорнетс" дома обыграла "Вашингтон Уизардс" - 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34). Средний возраст игроков стартового состава столичного клуба составил 20,64 года. Это самый молодой стартовый состав в истории НБА с момента, когда лига начала отслеживать этого показатель (сезон-1970/71).
БаскетболСпортДжоэл ЭмбиидДжейлен БрансонДжош ХартНью-Йорк НиксШарлотт ХорнетсФиладельфия Севенти СиксерсНБА
 
