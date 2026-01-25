"Аль-Хиляль" прервал 21-матчевую серию побед

Малком с партнерами по "Аль-Хилялю" празднуют гол

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Аль-Хиляль" на выезде сыграл вничью с "Аль-Риядом" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Маркос Леонардо (26-я минута). У "Аль-Рияда" отличился Ибрагим Баеш (58). В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник хозяев Марзук Тамбакти.

"Аль-Хиляль" прервал победную серию в различных турнирах, которая продолжалась 21 матч. Команда Симоне Индзаги не смогла выиграть впервые с 19 сентября 2025 года.