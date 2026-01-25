Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Хиляль" прервал 21-матчевую серию побед
Футбол
 
23:29 25.01.2026
"Аль-Хиляль" прервал 21-матчевую серию побед
"Аль-Хиляль" прервал 21-матчевую серию побед
"Аль-Хиляль" на выезде сыграл вничью с "Аль-Риядом" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Аль-Хиляль" прервал 21-матчевую серию побед

Футболисты "Аль-Хиляля" в игре с "Аль-Риядом" прервали 21-матчевую серию побед

© Фото : Пресс-служба "Аль-Хиляля"Малком с партнерами по "Аль-Хилялю" празднуют гол
© Фото : Пресс-служба "Аль-Хиляля"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Аль-Хиляль" на выезде сыграл вничью с "Аль-Риядом" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Маркос Леонардо (26-я минута). У "Аль-Рияда" отличился Ибрагим Баеш (58). В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник хозяев Марзук Тамбакти.
"Аль-Хиляль" прервал победную серию в различных турнирах, которая продолжалась 21 матч. Команда Симоне Индзаги не смогла выиграть впервые с 19 сентября 2025 года.
"Аль-Хиляль" остается лидером турнирной таблицы чемпионата с 45 очками. "Аль-Рияд", набрав 11 очков, поднялся на 16-е место.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
21 января, 22:59
 
ФутболСпортСимоне ИндзагиАль-Хиляль (Эр-Рияд)
 
