Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в "Ливерпуле" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:33 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/apl-2070176214.html
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в "Ливерпуле"
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в "Ливерпуле" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в "Ливерпуле"
Футбольный клуб "Ливерпуль" получил положительный ответ от окружения испанского тренера Хаби Алонсо после обращения к его представителям по вопросу возможного... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T14:33:00+03:00
2026-01-25T14:33:00+03:00
футбол
спорт
хаби алонсо
арне слот
ливерпуль
реал мадрид
байер 04
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846989105_0:190:3072:1917_1920x0_80_0_0_8d95b325c9c95724fbbba91b3c4f774c.jpg
https://ria.ru/20260124/liverpul-2070112660.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846989105_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a44f777c5a9ce2f6e3b20c169ca6f669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хаби алонсо, арне слот, ливерпуль, реал мадрид, байер 04
Футбол, Спорт, Хаби Алонсо, Арне Слот, Ливерпуль, Реал Мадрид, Байер 04
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в "Ливерпуле"

As: "Ливерпуль" получил положительный ответ от окружения Алонсо

© пресс-служба клуба "Байер"Хаби Алонсо
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© пресс-служба клуба "Байер"
Хаби Алонсо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Футбольный клуб "Ливерпуль" получил положительный ответ от окружения испанского тренера Хаби Алонсо после обращения к его представителям по вопросу возможного сотрудничества, сообщает As.
По информации источника, представители английского клуба уточняли готовность Алонсо рассматривать предложения, несмотря на то, что в настоящее время он взял паузу в работе после ухода из мадридского "Реала". При этом, испанец не торопится с принятием решения, но осознает, что в команде ему будут рады.
Сообщается, что "Ливерпуль" рассматривает испанца в качестве кандидата на перспективу ближайших сезонов, в том числе на сезон-2026/27. Уточняется, что руководство клуба намерено сохранить действующего главного тренера Арне Слота до завершения текущего сезона.
Алонсо 44 года. В период игровой карьеры он выступал за "Ливерпуль" с 2004 по 2009 год. В качестве тренера испанец возглавлял леверкузенский "Байер" с октября 2022 года по май 2025 года, а затем мадридский "Реал" с июня 2025-го. В январе специалист был уволен. Под его руководством команда провела 34 матча, одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
Вирджил ван Дейк - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Борнмут" в добавленное время вырвал победу у "Ливерпуля" в матче АПЛ
24 января, 22:44
 
ФутболСпортХаби АлонсоАрне СлотЛиверпульРеал МадридБайер 04
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала