Рейтинг@Mail.ru
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:40 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/alkaras-2070142950.html
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open
Испанец Карлос Алькарас победил американца Томми Пола в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T08:40:00+03:00
2026-01-25T08:40:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880228312_0:82:1900:1151_1920x0_80_0_0_1d98383e24066fcc3b1422497506ccdf.jpg
https://ria.ru/20260119/tennis-2068807691.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880228312_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_21ca54d1251f286e513c77d4ec77ee84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open

Алькарас победил Томми Пола и вышел в четвертьфинал Australian Open

© Фото : Пресс-служба ATPИспанский теннисист Карлос Алькарас
Испанский теннисист Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Испанский теннисист Карлос Алькарас. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас победил американца Томми Пола в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 в пользу первой ракетки мира. Посеянный под 19-м номером Пол располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 2 часа 44 минуты.
В четвертьфинале Алькарас сыграет с победителем матча между Александром Бубликом (10-й номер посева) из Казахстана и представителем Австралии Алексом де Минауром (6).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Медведев: приложу все усилия, чтобы победить Алькараса или Синнера
19 января, 14:49
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала