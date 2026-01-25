https://ria.ru/20260125/alkaras-2070142950.html
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open
Испанец Карлос Алькарас победил американца Томми Пола в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Алькарас победил Томми Пола и вышел в четвертьфинал Australian Open