"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с российским нападающим Богданом... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом
"Вашингтон" подписал контракт с российским хоккеистом Тринеевым на два сезона