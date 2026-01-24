Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:22 24.01.2026 (обновлено: 23:28 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/vashington-2070104114.html
"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом
"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с российским нападающим Богданом... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T20:22:00+03:00
2026-01-24T23:28:00+03:00
хоккей
спорт
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061906997_0:230:3070:1958_1920x0_80_0_0_3c3e755d3286a97e628d53af127666d4.jpg
https://ria.ru/20251220/vashington-2063469675.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061906997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0d703bc26ce6e6d083803569b13b0ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с российским хоккеистом

"Вашингтон" подписал контракт с российским хоккеистом Тринеевым на два сезона

© Фото : x.com/capitalsБогдан Тринеев
Богдан Тринеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : x.com/capitals
Богдан Тринеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с российским нападающим Богданом Тринеевым на два сезона.
В следующем сезоне соглашение будет носить двусторонний характер с годовой зарплатой 850 тысяч долларов в НХЛ и 225 тысяч в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Через год контракт станет односторонним, Тринеев заработает 950 тысяч долларов.
Тринееву 23 года, он был выбран "Вашингтоном" в четвертом раунде драфта 2020 года под общим 117-м номером. Россиянин дебютировал за "Кэпиталз" в декабре 2025 года и сыграл два матча в НХЛ, не набрав очков. В АХЛ на его счету 58 очков (32 гола + 26 передач) в 157 встречах. Также в активе Тринеева 67 матчей и 16 очков (2+14) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московское "Динамо".
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Иван Мирошниченко (по центру) - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
20 декабря 2025, 07:43
 
ХоккейСпортВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала