Тренер "Трактора" ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова
Тренер "Трактора" ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Тренер "Трактора" ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова
Главный тренер челябинского "Трактора" Евгений Корешков заявил, что ждет информации о состоянии нападающего команды Василия Глотова, который сильно ударился о... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T17:39:00+03:00
2026-01-24T17:39:00+03:00
2026-01-24T17:40:00+03:00
хоккей
происшествия
челябинск
евгений корешков
василий глотов
трактор
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
челябинск
Тренер "Трактора" ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова
Корешков: Глотов ударился головой об лед в матче с "Амуром", информации пока нет