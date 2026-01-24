Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Трактора" ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
17:39 24.01.2026 (обновлено: 17:40 24.01.2026)
Тренер "Трактора" ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова
хоккей
происшествия
челябинск
евгений корешков
василий глотов
трактор
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
челябинск
происшествия, челябинск, евгений корешков, василий глотов, трактор, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Происшествия, Челябинск, Евгений Корешков, Василий Глотов, Трактор, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Тренер "Трактора" ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова

Корешков: Глотов ударился головой об лед в матче с "Амуром", информации пока нет

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Главный тренер челябинского "Трактора" Евгений Корешков заявил, что ждет информации о состоянии нападающего команды Василия Глотова, который сильно ударился о лед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским "Амуром".
В субботу в Челябинске "Трактор" обыграл "Амур" со счетом 3:1. Глотов во втором периоде попал под силовой прием и долго не мог подняться со льда, после чего покинул площадку с помощью партнеров по команде.
"Как самочувствие Глотова? К сожалению, он ударился об лед. Мы ждем информацию. Удар был сильный, не знаем, чем все закончится. Дай бог, чтобы все обошлось", - цитирует Корешкова сайт клуба.
В нынешнем сезоне 28-летний Глотов отметился семью шайбами и 20 передачами в 48 матчах. "Трактор" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Разин пожелал "Трактору" не выйти в плей-офф КХЛ
19 декабря 2025, 21:54
 
ХоккейПроисшествияЧелябинскЕвгений КорешковВасилий ГлотовТракторАмурКХЛ 2025-2026
 
