Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий в отношении чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага поступило в Зюзинский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Четинбага арестовали в августе 2025 года. Согласно документам в распоряжении РИА Новости, он обвиняется в совершении двух преступлений против госвласти и двух эпизодах мошенничества. По данным суда, спортсмена сначала объявили в розыск, а позднее задержали и заключили под стражу. Дело связано с вымогательством денег у криптоинвесторов.