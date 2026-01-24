https://ria.ru/20260124/sud-2070032780.html
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд
Уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий в отношении чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага поступило в Зюзинский суд Москвы для рассмотрения... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T09:18:00+03:00
2026-01-24T09:18:00+03:00
2026-01-24T09:18:00+03:00
единоборства
происшествия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040258946_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_b28253a5aef9c6913bc5d14f1b3831b8.jpg
https://ria.ru/20250907/sk-2040245093.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040258946_191:0:1898:1280_1920x0_80_0_0_02685524f8ebbdb155a0ae93f041a872.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, спорт
Единоборства, Происшествия, Спорт
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд
Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага будут судить по делу о мошенничестве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий в отношении чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага поступило в Зюзинский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 29 января. Помимо Четинбага по делу проходит ещё один фигурант по фамилии Мамаев.
Четинбага арестовали в августе 2025 года. Согласно документам в распоряжении РИА Новости, он обвиняется в совершении двух преступлений против госвласти и двух эпизодах мошенничества. По данным суда, спортсмена сначала объявили в розыск, а позднее задержали и заключили под стражу. Дело связано с вымогательством денег у криптоинвесторов.