Единоборства
 
09:18 24.01.2026
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд
единоборства
происшествия
спорт
происшествия, спорт
Единоборства, Происшествия, Спорт
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд

Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага будут судить по делу о мошенничестве

© Фото : "МЦБИ" МоскомспортаЭмин Четинбаг
© Фото : "МЦБИ" Москомспорта
Эмин Четинбаг. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий в отношении чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага поступило в Зюзинский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 29 января. Помимо Четинбага по делу проходит ещё один фигурант по фамилии Мамаев.
Четинбага арестовали в августе 2025 года. Согласно документам в распоряжении РИА Новости, он обвиняется в совершении двух преступлений против госвласти и двух эпизодах мошенничества. По данным суда, спортсмена сначала объявили в розыск, а позднее задержали и заключили под стражу. Дело связано с вымогательством денег у криптоинвесторов.
Эмин Четинбаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага обвинили в преступлениях против власти
7 сентября 2025, 08:32
 
ЕдиноборстваПроисшествияСпорт
 
