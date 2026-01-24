Рейтинг@Mail.ru
Синнер вышел в четвертый круг Australian Open
Теннис
 
08:19 24.01.2026
Синнер вышел в четвертый круг Australian Open
Синнер вышел в четвертый круг Australian Open
Синнер вышел в четвертый круг Australian Open
Итальянец Янник Синнер одержал победу над американцем Элиотом Спиццирри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису
теннис
спорт
янник синнер
australian open
спорт, янник синнер, australian open
Теннис, Спорт, Янник Синнер, Australian Open
Синнер вышел в четвертый круг Australian Open

Янник Синнер
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер одержал победу над американцем Элиотом Спиццирри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под вторым номером Синнера. Спиццирри является 85-й ракеткой мира. Длительность встречи составила 3 часа 45 минут.
Следующим соперником победителя двух последних розыгрышей Australian Open станет итальянец Лучано Дардери (22-й номер посева).
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 04:25
Завершен
Eliot Spizzirri
1 : 36:43:64:64:6
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
