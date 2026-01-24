Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" купил у "Вероны" бразильского нападающего
22:42 24.01.2026
"Наполи" купил у "Вероны" бразильского нападающего
"Наполи" купил у "Вероны" бразильского нападающего
Бразильский нападающий Жиоване перешел из "Вероны" в "Наполи", сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Наполи" купил у "Вероны" бразильского нападающего

Эмблема итальянского "Наполи"
Эмблема итальянского "Наполи". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бразильский нападающий Жиоване перешел из "Вероны" в "Наполи", сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Италии по футболу.
Детали трансфера и контракта 22-летнего бразильца не разглашаются.
Как сообщил журналист Никола Скиро, Жиоване подписал контракт до 2030 года с опцией продления еще на один сезон, а "Наполи" заплатил за футболиста 20 млн евро, включая бонусы.
Жиоване перешел в "Верону" в июле 2025 года из бразильского "Коринтианса" на правах свободного агента. В 21 матче Серии А он забил три мяча.
В воскресенье "Наполи" на выезде сыграет с "Ювентусом" в 22-м туре Серии А.
