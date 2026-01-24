https://ria.ru/20260124/napoli-2070112516.html
"Наполи" купил у "Вероны" бразильского нападающего
Бразильский нападающий Жиоване перешел из "Вероны" в "Наполи", сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
