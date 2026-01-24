Баскетболист "Мемфиса" Морант пропустит около трех недель

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американский защитник "Мемфис Гриззлис" Джа Морант пропустит около трех недель из-за растяжения коллатеральной связки левого локтя, сообщается на странице пресс-службы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети X.
Морант получил повреждение в ходе домашнего матча регулярного чемпионата против "Атланта Хокс" (122:124), который состоялся в ночь на 22 января по московскому времени. После этого баскетболист пропустил игру против "Нью-Орлеан Пеликанс" (127:133).
"Морант получил растяжение коллатеральной связки левого локтя во время домашнего матча против "Атланта Хокс". Повторное обследование запланировано примерно через три недели. Дополнительная информация будет предоставляться по мере необходимости", - говорится в заявлении клуба.
Моранту 26 лет. Он является двукратным участником Матча звезд НБА, в сезоне-2019/20 был признан лучшим новичком регулярного чемпионата и самым прогрессирующим игроком лиги. В текущем сезоне Морант провел 20 матчей, в которых в среднем набирал в среднем 19,5 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 8,1 передачи.