Баскетболист "Мемфиса" Морант пропустит около трех недель

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американский защитник "Мемфис Гриззлис" Джа Морант пропустит около трех недель из-за растяжения коллатеральной связки левого локтя, сообщается на странице пресс-службы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети X.

"Морант получил растяжение коллатеральной связки левого локтя во время домашнего матча против "Атланта Хокс". Повторное обследование запланировано примерно через три недели. Дополнительная информация будет предоставляться по мере необходимости", - говорится в заявлении клуба.