Три очка Мичкова позволили "Филадельфии" обыграть лучшую команду НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Хоккей
 
08:11 24.01.2026
Три очка Мичкова позволили "Филадельфии" обыграть лучшую команду НХЛ
Три очка Мичкова позволили "Филадельфии" обыграть лучшую команду НХЛ
"Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Три очка Мичкова позволили "Филадельфии" обыграть лучшую команду НХЛ

Дубль и передача Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 7:3 (2:0, 1:3, 4:0) в пользу "Филадельфии". В составе победителей хет-триком отметился Оуэн Типпетт (16, 41 и 51-я минуты), дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков (43, 57), шайбы также забросили Денвер Барки (19) и Бобби Бринк (32). У "Колорадо" отличились Паркер Келли (28), Виктор Олофссон (31) и Кейл Макар (33).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Колорадо
3 : 7
Филадельфия
27:17 • Паркер Келли
(Захар Бардаков, Джек Ахкан)
30:29 • Виктор Олофссон
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
32:12 • Кэйл Макар
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
15:02 • Оуэн Типпетт
(Denver Barkey, Кэмерон Йорк)
18:57 • Denver Barkey
(Матвей Мичков, Оуэн Типпетт)
31:01 • Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс)
40:56 • Оуэн Типпетт
(Шон Кутюрье)
42:00 • Матвей Мичков
(Эмиль Андре, Гарнет Хэтэуэй)
50:24 • Оуэн Типпетт
56:53 • Матвей Мичков
(Трэвис Конечны)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мичков, в активе которого также результативная передача, забросил 11-ю и 12-ю шайбы в сезоне. Всего россиянин набрал 27 очков (12 голов + 15 ассистов) за 49 игр. По итогам встречи Мичков был признан второй звездой матча.
"Филадельфия", набрав 57 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. "Колорадо" с 77 баллами лидирует в Центральном дивизионе на Западе.
