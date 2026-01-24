Рейтинг@Mail.ru
Клебо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:28 24.01.2026
Клебо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе
Клебо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Клебо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужскую спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
савелий коростелев
линн сван
йоханнес хёсфлот клебо
Новости
лыжные гонки, дарья непряева, савелий коростелев, линн сван, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Линн Сван, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Клебо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе

Норвежец Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Гомсе

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужскую спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.
В финале Клебо показал результат 3 минуты 19,23 секунды, компанию на подиуме ему составили американец Гас Шумахер (отставание - 2,64 секунды) и швед Эдвин Ангер (+4,77).
Победительницей женского спринта стала шведка Линн Сван (3.50,65). Серебро завоевала немка Лаура Гиммлер (+0,12), бронза у Надин Фендрих (+0,26) из Швейцарии.
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли пробиться в полуфинал турнира.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
Лыжные гонки
 
