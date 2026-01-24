Клебо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Гомсе

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужскую спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.
В финале Клебо показал результат 3 минуты 19,23 секунды, компанию на подиуме ему составили американец Гас Шумахер (отставание - 2,64 секунды) и швед Эдвин Ангер (+4,77).
Победительницей женского спринта стала шведка Линн Сван (3.50,65). Серебро завоевала немка Лаура Гиммлер (+0,12), бронза у Надин Фендрих (+0,26) из Швейцарии.
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли пробиться в полуфинал турнира.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.