"Амур" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Металлургу"

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1). У победителей шайбы забросили Люк Джонсон (8-я минута), Никита Михайлис (42), Роман Канцеров (44) и Дерек Барак (52). Авторами голов гостей стали Ярослав Лихачев (20) и Евгений Грачев (58).
24 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
07:43 • Люк Джонсон
03:50 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
11:13 • Дерек Барак
(Сергей Толчинский, Andrei Kozlov)
19:47 • Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Егор Рыков)
17:10 • Евгений Грачев
(Алексей Соловьев, Алексей Соловьев, Кирилл Петков, Кирилл Петков)
"Металлург" набрал 79 очков и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, где потерпевший восьмое поражение подряд "Амур" (39 очков) идет девятым. В следующем матче магнитогорская команда 27 января примет челябинский "Трактор", а хабаровчане днем ранее на выезде сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом".
В другом матче "Трактор" на своем льду нанес владивостокскому "Адмиралу" восьмое поражение подряд - 3:1.
