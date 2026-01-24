Рейтинг@Mail.ru
16:50 24.01.2026 (обновлено: 16:54 24.01.2026)
"Амур" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Металлургу"
"Амур" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Металлургу"
спорт, магнитогорск, никита михайлис, амур, металлург (магнитогорск), трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Магнитогорск, Никита Михайлис, Амур, Металлург (Магнитогорск), Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Амур" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Металлургу"

"Металлург" обыграл "Амур" в матче КХЛ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1). У победителей шайбы забросили Люк Джонсон (8-я минута), Никита Михайлис (42), Роман Канцеров (44) и Дерек Барак (52). Авторами голов гостей стали Ярослав Лихачев (20) и Евгений Грачев (58).
"Металлург" набрал 79 очков и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, где потерпевший восьмое поражение подряд "Амур" (39 очков) идет девятым. В следующем матче магнитогорская команда 27 января примет челябинский "Трактор", а хабаровчане днем ранее на выезде сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом".
В другом матче "Трактор" на своем льду нанес владивостокскому "Адмиралу" восьмое поражение подряд - 3:1.
ХоккейСпортМагнитогорскНикита МихайлисАмурМеталлург (Магнитогорск)ТракторКХЛ 2025-2026
 
