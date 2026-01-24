Кириленко заявил, что у них с Деминым нет ничего общего в манере игры

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил РИА Новости, что по манере игры он был совсем не похож на российского защитника Егора Демина.
Защитник "Бруклин Нетс" Демин в ночь на субботу в матче против "Бостон Селтикс" (126:130) набрал 6 очков, сделал 4 подбора и 2 передачи за почти 22 минуты игрового времени.
"Я вообще не вижу сходства с Егором, мы абсолютно разноплановые игроки. Может, мы схожи как игроки, к которым повышенное внимание. Но не могу сказать, чтобы ко мне в начале пути было повышенное внимание. А если касаться баскетбола, Егор - разыгрывающий защитник, который играет с акцентом на нападение, с хорошим броском. Разве что мы оба атлетично длинные и бегущие. Я больше под кольцом играл, он больше с мячом в поле. Я больше в защите играл, он - в нападении. Мы разные игроки. Но у Егора в любом случае великолепное начало сезона. Мы болеем за него и хотим, чтобы в каждом матче было как можно больше очков", - сказал Кириленко.
Демин в июне 2025 года был выбран "Бруклином" в первом раунде под общим восьмым номером на драфте НБА. В текущем сезоне он в среднем набирает 10,2 очка, делает 3 подбора и 3,4 передачи.
