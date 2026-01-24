https://ria.ru/20260124/khokkey-2070077257.html
ЦСКА заключил контракт с американским хоккеистом Эбертом
ЦСКА заключил контракт до конца сезона с американским защитником Ником Эбертом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
