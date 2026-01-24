Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
16:08 24.01.2026 (обновлено: 16:09 24.01.2026)
ЦСКА заключил контракт с американским хоккеистом Эбертом
ЦСКА заключил контракт до конца сезона с американским защитником Ником Эбертом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЦСКА заключил контракт до конца сезона с американским защитником Ником Эбертом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В сентябре лига сообщала, что Эберт по личным причинам не сможет продолжить карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте". Подписанный летом 2025 года контракт с 31-летним Эбертом не вступил в силу. По взаимному соглашению сторон хоккеисту был присвоен статус неограниченно свободного агента.
Эберт присоединился к "Автомобилисту" в 2022 году. В общей сложности он сыграл 156 матчей за екатеринбургский клуб в КХЛ, набрав 82 очка (30 шайб + 52 передачи). В сезоне-2017/18 американец выступал в КХЛ за братиславский "Слован".
