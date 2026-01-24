Рейтинг@Mail.ru
Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию "Вашингтона"
Хоккей
 
08:30 24.01.2026
Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию "Вашингтона"
Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию "Вашингтона"
"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче чемпионата НХЛ и прервал серию поражений. Александр Овечкин отметил победу долгожданным голом и приблизился к эпохальному... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию "Вашингтона"

Овечкин забросил 918-ю шайбу в карьере и обновил рекорд НХЛ по голам

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче чемпионата НХЛ и прервал серию поражений. Александр Овечкин отметил победу долгожданным голом и приблизился к эпохальному достижению.

Клуб Овечкина на грани краха

Положение "Вашингтон Кэпиталз" становится все более удручающим, и "столичные" рискуют откровенно провалить сезон, который может стать последним для их легендарного лидера Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Самая длинная выездная серия для "Кэпиталз" в текущем розыгрыше регулярного чемпионата складывается кошмарно: после поражения в Денвере от лидера "регулярки" "Колорадо Эвеланш" (2:5) подопечные Спенсера Карбери потерпели громкое фиаско в Ванкувере и уступили абсолютно худшей команде лиги "Кэнакс" (3:4), которые до игры с "Вашингтоном" шли на серии из 11 поражений. Сами "Кэпс" же оформили четырехматчевую серию поражений и впервые за все время работы Карбери на посту главного тренера команды не набрали ни одного очка в четырех играх кряду.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Громкий провал клуба Овечкина: "Вашингтон" проиграл худшей команде НХЛ!
22 января, 09:10
Несмотря на то, что игра "столичных" в большинстве наконец-то улучшилась и стала куда эффективнее по сравнению с тем, какой плохой была реализация "лишнего" в первую половину "регулярки", игра "Вашингтона" в формате "5 на 5" сильно просела. За последние четыре игры, в которых "Кэпс" забросили суммарно девять шайб, лишь трижды они отличились при игре в полных составах. Что касается их турнирного положения, то отставание Овечкина и компании от зоны уайлд-кард накануне сегодняшнего игрового дня в НХЛ составляло уже шесть очков. При этом конкуренты "Кэпиталз" свой минимум очков набирают.
«
"Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами и отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф. Ненавижу использовать это в регулярном сезоне, и никогда не стоит раздувать эту тему в январе, говоря, что это как игра плей-офф, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьемся нужных результатов. Мы совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. Теперь нам нужно играть строже. Мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это совсем не она. Надо перестать думать, что мы все та же команда, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: "Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?" Вместо этого пора понять, что, похоже, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности. Той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, чувствовала себя уверенно при счете 1:0", — не сдержал эмоций главный тренер "Вашингтона".
Спенсер Карбери не просто так вспомнил свой первый сезон у руля "Кэпиталз". Тогда, в сезоне-2023/24 его команда забралась в плей-офф в самый последний момент: после провала в декабрьских и январских матчах, "столичные" набрали ход и весной выдали мощный отрезок, благодаря чему буквально выгрызли для себя путевку в розыгрыш Кубка Стэнли. В тот раз "Вашингтону" для попадания в плей-офф хватило 91 набранного очка. В нынешнем же розыгрыше чемпионата подопечные Карбери, если прогнозировать итоговый результат по ситуации на данный момент, не наберут и 90 баллов. Для сравнения — идущий вторым в зоне уайлд-кард "Бостон Брюинз" прямо сейчас претендует минимум на 95 очков, а ведь между "мишками" и "столичными" имеется целая группа других команд.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В менее привлекательном положении оказались сегодняшние соперники "Вашингтона" — "Калгари Флэймз". "Огоньки" с треском провалили старт чемпионата, потерпев 16 поражений в первом 21 матче сезона. В ноябре-декабре "Калгари" предпринял попытку исправить ситуацию, но с началом нового календарного года опять стал сваливаться в яму. Перед встречей с "Кэпиталз" — первой в этом сезоне — "Флэймз" проиграли 7 матчей из 11. В клубе из провинции Альберта о попадании в плей-офф скорее мечтают, чем думают всерьез.
Последний раз до сегодняшнего дня "Вашингтон" и "Калгари" играли друг с другом почти год назад — 26 февраля 2025-го. Ту встречу в столице США выиграли гости со счетом 3:1, а у "Кэпс" единственным голом отметился Александр Овечкин. Всего за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ российский рекордсмен в 27 предыдущих матчах против "огоньков" забросил 18 шайб и набрал 34 очка.
«
"Среди тех игроков "Вашингтона", за кем нужно следить, трудно не отдать предпочтение "Великой Восьмерке", когда он приезжает в Калгари. Да, у "Кэпиталз" в этом сезоне лидером по голам является член олимпийской сборной Канады Том Уилсон, который делит с Овечкиным первое место по количеству набранных очков в этой "регулярке", сыграв при этом на восемь матчей меньше. Однако Овечкин, несмотря на свои 40 лет, остается взрывным игроком — особенно, когда находится в своем "офисе", откуда наносит фирменные броски в касание", — отметила пресс-служба "Калгари" анонсе матча.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Долгожданный гол Овечкина!

Наличие серьезных проблем у соперника нисколько не гарантировало "Вашингтону" легкой прогулки. "Кэпиталз" этим опытом уже научены, недавняя игра с "Ванкувером" это подтвердила в очередной раз. В сегодняшней встрече в Калгари подопечным Спенсера Карбери также пришлось изрядно помучаться. Особенно это касается первой 20-минутки, в ходе которой у "столичных" не получалось ничего.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Калгари
1 : 3
Вашингтон
06:09 • Морган Фрост
(Коннор Зари)
26:33 • Хендрик Лапьер
(Джон Карлсон, Мартин Фехервари)
47:35 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
59:07 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Мартин Фехервари)
В самом дебюте встречи "Кэпиталз" нарвались на ненужное удаление. Защитник Джон Карлсон, накануне отметивший мощный юбилей в виде 600 голевых передач, получил две минуты штрафа за подножку и из штрафного бокса наблюдал, как соперники реализуют его проступок. Первый отрезок времени в меньшинстве "Вашингтон" провел надежно и даже попытался организовать атаку, но на встречных курсах "столичные" провели неудачную смену, в результате чего "Флэймз" в моменте убежали "5 в 3", и Морган Фрост открыл счет в матче.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Что произошло в раздевалке "Кэпиталз" в первом перерыве, остается только догадываться, но разговор внутри команды явно имел место. Он же принес пользу. Начиная со второго периода, "Вашингтон" перехватил инициативу и забрал шайбу под свой контроль. Гости действовали активнее и агрессивнее, тогда как "огонькам" оставалось либо грубить, либо действовать оппонентам на нервы, чтобы сбить их темп. Однако "Кэпс" были настроены решительно.
Довольно символично, что равенство в счете установил не кто иной, как Хендрикс Лапьер. Канадский нападающий "Вашингтона" не забивал в НХЛ почти два года. Последний раз до сегодняшнего дня он отметился голом в марте 2024-го. Примечательно, что случилось это как раз в Калгари в матче против "Флэймз". Именно в игре с "огоньками" Лапьер и прервал чересчур длительную безголевую серию, удачно сыграв на добивании. Одноклубники 23-летнего форварда были рады этому голу больше, чем сам автор шайбы. Лапьера поздравляли так эмоционально, будто его точный бросок вывел команду в финал Кубка Стэнли. Особенных поздравлений канадец дождался и от Александра Овечкина — лучшего голеадора в мировой истории.
"Вашингтон" в дальнейшем сохранял игру под своим контролем и действовал все так же активно, но при этом аккуратно. "Кэпиталз" искали моменты у чужих ворот, нагружая голкипера "Калгари" Дэвина Кули множеством бросков, и старались не допускать контрвыпадов со стороны "огоньков". Наконец, в середине третьего периода "столичным" удалось добиться своего, когда белорусский нападающий Алексей Протас вывел свою команду вперед. Жирную точку в матче поставил сам Александр Овечкин: российский нападающий подхватил шайбу в своей зоне, вышел за синюю линию и, не мешкая, точно бросил по пустым воротам, прервав затяжную безголевую серию.
Для Овечкина этот гол стал:
  • первым за последние шесть матчей;
  • 21-м в текущем сезоне;
  • 70-м в пустые ворота в чемпионатах НХЛ;
  • 918-м в карьере в чемпионатах НХЛ;
  • 995-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До исторической тысячи осталось пять шайб, до абсолютного снайперского рекорда, которым владеет Уэйн Гретцки (1016), — 21 шайба.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
3:1 — "Вашингтон" прервал четырехматчевую серию поражений и набрал очки в чемпионате НХЛ впервые за полторы недели. Уже завтра "Кэпиталз" предстоит закрепить материал и сразиться в Эдмонтоне с местными "Ойлерз" и их лидерами Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзКалгари ФлэймзАлександр ОвечкинМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
