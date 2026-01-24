https://ria.ru/20260124/khokkey-2070024307.html
Овечкин забил 918-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 918-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Овечкин забил 918-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T07:45:00+03:00
2026-01-24T07:45:00+03:00
2026-01-24T07:52:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070016003_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7edfd8a23d2504bd62c48d7aab7b6ac.jpg
https://ria.ru/20250405/tablitsa-luchshikh-bombardirov-nkhl-na-segodnya-1841381783.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070016003_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4a8ddadd395fc61b84a52dbc8da70d45.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 918-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 918-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги