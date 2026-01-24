Рейтинг@Mail.ru
Клуб НХЛ готова включить россиянина в сделку по обмену, пишут СМИ
Хоккей
 
01:16 24.01.2026 (обновлено: 03:53 24.01.2026)
Клуб НХЛ готова включить россиянина в сделку по обмену, пишут СМИ
Клуб НХЛ готова включить россиянина в сделку по обмену, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Клуб НХЛ готова включить россиянина в сделку по обмену, пишут СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" рассматривает возможность включения российского защитника Александра Никишина в потенциальный обмен РИА Новости Спорт, 24.01.2026
александр никишин, йеспери котканиеми, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Александр Никишин, Йеспери Котканиеми, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
Клуб НХЛ готова включить россиянина в сделку по обмену, пишут СМИ

"Каролина" готова включить Никишина в сделку по обмену на топ-игрока НХЛ

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" рассматривает возможность включения российского защитника Александра Никишина в потенциальный обмен на игрока высокого уровня, сообщает The Fourth Period.
"Каролина Харрикейнз" продолжает искать варианты усиления. Как сообщалось еще в прошлом месяце, клуб по-прежнему выставляет на рынок нападающего Йеспери Котканиеми, а молодой защитник Александр Никишин, по имеющимся данным, может быть включен в сделку, если "Каролина" будет бороться за крупного игрока", - отмечается в публикации журналиста Дэвида Паньотты.
Никишину 24 года. Он был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ 2020 года под общим 69-м номером и выступает за клуб с 2025 года. В текущем сезоне защитник провел 50 матчей и набрал 20 очков (6 голов и 14 передач).
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Никишин легко уложил американца в драке в матче НХЛ
ХоккейАлександр НикишинЙеспери КотканиемиКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
