"Монако" Головина сыграл вничью в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Футбол
 
23:01 24.01.2026 (обновлено: 23:30 24.01.2026)
"Монако" Головина сыграл вничью в матче чемпионата Франции
"Монако" Головина сыграл вничью в матче чемпионата Франции
"Гавр" и "Монако" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Гавр" и "Монако" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Гавр" и "Монако" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Гавре завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч.
"Монако" прервал серию из четырех поражений и с 24 очками занимает десятое место в таблице Лиги 1. "Гавр" с 20 очками идет 13-м.
В следующем туре "Гавр" сыграет с "Лансом" на выезде 30 января. "Монако" днем позже примет "Ренн".
В другом матче игрового дня "Лорьян" в гостях обыграл "Ренн" - 2:0.
"ПСЖ" обыграл "Париж" в дерби в рамках чемпионата Франции
5 января, 00:46
5 января, 00:46
 
