Дочь чемпиона НБА Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Нападающая "Вашингтон Спирит" и сборной США Тринити Родман стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира после продления контракта с клубом Национальной женской футбольной лиги (NWSL), сообщает ESPN.
Ранее клуб объявил о подписании нового соглашения с футболисткой до 2028 года. По информации ESPN, спортсменка будет получать более 2 миллионов долларов в год, что сделало ее самым высокооплачиваемым игроком в женском футболе.
В октябре рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года по версии Forbes возглавил пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду. По оценкам издания, он заработал за 2025 год 280 миллионов долларов, из которых 230 млн - это зарплата и бонусы за выступление на поле, а еще 50 млн - рекламные контракты.
26 декабря 2025, 16:29