Рейтинг@Mail.ru
Дочь чемпиона НБА Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
03:00 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/futbol-2070007055.html
Дочь чемпиона НБА Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой
Дочь чемпиона НБА Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Дочь чемпиона НБА Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой
Нападающая "Вашингтон Спирит" и сборной США Тринити Родман стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира после продления контракта с клубом Национальной... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T03:00:00+03:00
2026-01-24T03:00:00+03:00
футбол
криштиану роналду
сша
спорт
деннис родман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813463733_0:100:808:554_1920x0_80_0_0_8df0e649358c573ab3de7394c83d7abe.jpg
https://ria.ru/20251226/formula-2064931708.html
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813463733_0:25:808:630_1920x0_80_0_0_dc914807389e5ade5f635cc3f3c5d4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
криштиану роналду, сша, спорт, деннис родман
Футбол, Криштиану Роналду, США, Спорт, Деннис Родман
Дочь чемпиона НБА Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой

Тринити Родман стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира

© Фото : Социальные сети Тринити РодманТринити Родман.
Тринити Родман. - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Социальные сети Тринити Родман
Тринити Родман.. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Нападающая "Вашингтон Спирит" и сборной США Тринити Родман стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира после продления контракта с клубом Национальной женской футбольной лиги (NWSL), сообщает ESPN.
Ранее клуб объявил о подписании нового соглашения с футболисткой до 2028 года. По информации ESPN, спортсменка будет получать более 2 миллионов долларов в год, что сделало ее самым высокооплачиваемым игроком в женском футболе.
Родман 23 года. Дочь пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана выступает за "Вашингтон" с 2021 года и вместе с клубом выиграла чемпионат NWSL. С 2022-го Родман представляет сборную США, с которой завоевала золото Олимпиады-2024.
В октябре рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года по версии Forbes возглавил пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду. По оценкам издания, он заработал за 2025 год 280 миллионов долларов, из которых 230 млн - это зарплата и бонусы за выступление на поле, а еще 50 млн - рекламные контракты.
Михаэль Шумахер - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
26 декабря 2025, 16:29
 
ФутболКриштиану РоналдуСШАСпортДеннис Родман
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала