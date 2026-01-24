Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ
Баскетбол
 
20:01 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/basketbol-2070101693.html
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ
Казанский УНИКС дома одержал крупную победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T20:01:00+03:00
2026-01-24T20:01:00+03:00
баскетбол
спорт
уникс
нижний новгород
единая лига втб
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900551311_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef22715fa4bd716025e3347a908d04ca.jpg
https://ria.ru/20260124/basketbol-2070092385.html
спорт, уникс, нижний новгород, единая лига втб, цска
Баскетбол, Спорт, УНИКС, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ, ЦСКА
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты УНИКСа разгромили "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты клуба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Казанский УНИКС дома одержал крупную победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 119:76 (24:16, 29:15, 31:22, 35:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Тай Брюэр, набравший 30 очков. У "Нижнего Новгорода" 24 очка в активе Кирилла Попова.
Единая Лига ВТБ
24 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
УНИКС
119 : 76
Нижний Новгород
УНИКС одержал 21-ю победу при двух поражениях и продлил победную серию до десяти матчей. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с шестью победами и 18 поражениями располагается на девятой строчке.
В следующем матче УНИКС в Москве сыграет с лидером чемпионата ЦСКА 1 февраля. "Нижний Новгород" днем ранее примет столичный МБА-МАИ.
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"
Вчера, 18:08
 
БаскетболСпортУНИКСНижний НовгородЕдиная Лига ВТБЦСКА
 
Матч-центр
 
