УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Казанский УНИКС дома одержал крупную победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

УНИКС одержал 21-ю победу при двух поражениях и продлил победную серию до десяти матчей. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с шестью победами и 18 поражениями располагается на девятой строчке.