17:30 24.01.2026
"Вест Хэм" одержал победу над "Сандерлендом" в матче АПЛ
"Вест Хэм" одержал победу над "Сандерлендом" в матче АПЛ
спорт, англия, лондон, английская премьер-лига (апл), брайан броббей, вест хэм (до 21 года), сандерленд
Футбол, Спорт, Англия, Лондон, Английская премьер-лига (АПЛ), Брайан Броббей, Вест Хэм (до 21 года), Сандерленд
© Фото : Пресс-служба УЕФАФутболисты клуба "Вест Хэм"
Футболисты клуба Вест Хэм - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Футболисты клуба "Вест Хэм". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лондонский "Вест Хэм" обыграл "Сандерленд" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе "Вест Хэма" голы забили Крисенсио Саммервилл (14-я минута), Джаррод Боуэн (28, с пенальти) и Матеуш Фернандеш (43). У "Сандерленда" отличился Брайан Бробби (66).
"Вест Хэм" (20 очков) находится в зоне вылета в Чемпионшип, занимая 18-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где "Сандерленд" (33) идет девятым.
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Интер" одержал волевую победу и продлил беспроигрышную серию в Серии А
ФутболСпортАнглияЛондонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Брайан БроббейВест Хэм (до 21 года)Сандерленд
 
