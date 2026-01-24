https://ria.ru/20260124/apl-2070088419.html
"Вест Хэм" одержал победу над "Сандерлендом" в матче АПЛ
"Вест Хэм" одержал победу над "Сандерлендом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Вест Хэм" одержал победу над "Сандерлендом" в матче АПЛ
Лондонский "Вест Хэм" обыграл "Сандерленд" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T17:30:00+03:00
2026-01-24T17:30:00+03:00
2026-01-24T17:30:00+03:00
футбол
спорт
англия
лондон
английская премьер-лига (апл)
брайан броббей
вест хэм (до 21 года)
сандерленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871170260_0:36:988:593_1920x0_80_0_0_ab73508d06890dce0be58035daa85201.png
https://ria.ru/20260124/inter-2069999094.html
англия
лондон
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871170260_88:0:965:658_1920x0_80_0_0_e16a46a0e46b4851a7b83a87e62a9034.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, лондон, английская премьер-лига (апл), брайан броббей, вест хэм (до 21 года), сандерленд
Футбол, Спорт, Англия, Лондон, Английская премьер-лига (АПЛ), Брайан Броббей, Вест Хэм (до 21 года), Сандерленд
"Вест Хэм" одержал победу над "Сандерлендом" в матче АПЛ
"Вест Хэм" победил "Сандерленд" в матче чемпионата Англии по футболу