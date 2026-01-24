Рейтинг@Mail.ru
Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:37 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/agapov-2070111910.html
Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ
Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ
Белградский футбольный клуб "Партизан" рассматривает вариант аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщает Mozzart Sport. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T22:37:00+03:00
2026-01-24T22:37:00+03:00
футбол
спорт
акрон
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
илья агапов
артем шуманский
партизан
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd4df2dc26b9c5d2facf1edcbacce24a.jpg
https://ria.ru/20251219/akron-2063217138.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ebd202807d4f5baa002813465fc0ac4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, акрон, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), илья агапов, артем шуманский, партизан, пфк цска, нижний новгород
Футбол, Спорт, Акрон, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Илья Агапов, Артем Шуманский, Партизан, ПФК ЦСКА, Нижний Новгород
Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ

Mozzart Sport: сербский "Партизан" заинтересован в аренде защитника ЦСКА Агапова

© Фото : Пресс-служба ЦСКАЗащитник ЦСКА Илья Агапов
Защитник ЦСКА Илья Агапов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба ЦСКА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Белградский футбольный клуб "Партизан" рассматривает вариант аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщает Mozzart Sport.
По информации источника, после снятия 15 января запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на регистрацию новых игроков руководство "Партизана" приступило к активному поиску усилений. В число рассматриваемых кандидатур входят Агапов, а также его одноклубник - белорусский нападающий Артем Шуманский. Отмечается, что в случае с россиянином речь идет об аренде до конца сезона, тогда как вариант с белорусом рассматривается в формате полноценного трансфера.
Агапову 25 лет. Он перешел в ЦСКА в январе 2023 года из "Нижнего Новгорода" и в том же месяце был отдан в обратную аренду. С сентября 2025 года защитник на правах аренды выступал за "Акрон", 19 декабря соглашение было досрочно расторгнуто. За тольяттинский клуб Агапов провел четыре матча. В составе армейцев россиянин сыграл в 33 встречах и забил два мяча.
Шуманскому 21 год. Он присоединился к ЦСКА летом 2024 года, перейдя из кипрского "Ариса". В текущем сезоне форвард провел 14 матчей и отметился одним голом. Всего за "красно-синих" он забил два мяча в 23 играх.
После 20 туров чемпионата Сербии "Партизан" с 46 очками лидирует в турнирной таблице.
Илья Агапов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА
19 декабря 2025, 13:20
 
ФутболСпортАкронСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Илья АгаповАртем ШуманскийПартизанПФК ЦСКАНижний Новгород
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала