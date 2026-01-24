Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Белградский футбольный клуб "Партизан" рассматривает вариант аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщает Mozzart Sport.
По информации источника, после снятия 15 января запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на регистрацию новых игроков руководство "Партизана" приступило к активному поиску усилений. В число рассматриваемых кандидатур входят Агапов, а также его одноклубник - белорусский нападающий Артем Шуманский. Отмечается, что в случае с россиянином речь идет об аренде до конца сезона, тогда как вариант с белорусом рассматривается в формате полноценного трансфера.
Агапову 25 лет. Он перешел в ЦСКА в январе 2023 года из "Нижнего Новгорода" и в том же месяце был отдан в обратную аренду. С сентября 2025 года защитник на правах аренды выступал за "Акрон", 19 декабря соглашение было досрочно расторгнуто. За тольяттинский клуб Агапов провел четыре матча. В составе армейцев россиянин сыграл в 33 встречах и забил два мяча.
Шуманскому 21 год. Он присоединился к ЦСКА летом 2024 года, перейдя из кипрского "Ариса". В текущем сезоне форвард провел 14 матчей и отметился одним голом. Всего за "красно-синих" он забил два мяча в 23 играх.
После 20 туров чемпионата Сербии "Партизан" с 46 очками лидирует в турнирной таблице.
"Акрон" досрочно вернул Агапова в ЦСКА
19 декабря 2025, 13:20