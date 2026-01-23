https://ria.ru/20260123/yovich-2069788963.html
Юная американка выбила Паолини с Australian Open
Юная американка выбила Паолини с Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Юная американка выбила Паолини с Australian Open
Американка Ива Йович пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T11:05:00+03:00
2026-01-23T11:05:00+03:00
2026-01-23T12:34:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
казахстан
australian open
жасмин паолини
юлия путинцева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069347969_0:343:1080:951_1920x0_80_0_0_59b81e4a373d38b12049563eab4dcada.jpg
https://ria.ru/20260123/potapova-2069761491.html
австралия
мельбурн
казахстан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069347969_0:242:1080:1052_1920x0_80_0_0_86512f1cd61acfffb4b007492985f51c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, казахстан, australian open, жасмин паолини, юлия путинцева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Казахстан, Australian Open, Жасмин Паолини, Юлия Путинцева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Юная американка выбила Паолини с Australian Open
Йович обыграла Паолини и вышла в четвертый круг Australian Open