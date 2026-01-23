Рейтинг@Mail.ru
Юная американка выбила Паолини с Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:05 23.01.2026 (обновлено: 12:34 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/yovich-2069788963.html
Юная американка выбила Паолини с Australian Open
Юная американка выбила Паолини с Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Юная американка выбила Паолини с Australian Open
Американка Ива Йович пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T11:05:00+03:00
2026-01-23T12:34:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
казахстан
australian open
жасмин паолини
юлия путинцева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069347969_0:343:1080:951_1920x0_80_0_0_59b81e4a373d38b12049563eab4dcada.jpg
https://ria.ru/20260123/potapova-2069761491.html
австралия
мельбурн
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069347969_0:242:1080:1052_1920x0_80_0_0_86512f1cd61acfffb4b007492985f51c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, казахстан, australian open, жасмин паолини, юлия путинцева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Казахстан, Australian Open, Жасмин Паолини, Юлия Путинцева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Юная американка выбила Паолини с Australian Open

Йович обыграла Паолини и вышла в четвертый круг Australian Open

© Фото : соцсети Ивы ЙовичИва Йович
Ива Йович - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : соцсети Ивы Йович
Ива Йович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американка Ива Йович пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче третьего круга Йович (29-й номер посева) обыграла седьмую сеяную итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Спортсменки провели на корте 1 час 46 минут.
На следующей стадии турнира Йович встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Йович 18 лет, она второй раз играет на Australian Open и впервые пробилась в четвертый раунд. Спортсменка занимает 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул под эгидой WTA.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
Вчера, 08:54
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнКазахстанAustralian OpenЖасмин ПаолиниЮлия ПутинцеваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала