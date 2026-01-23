https://ria.ru/20260123/vergun-2069774857.html
Баскетбольный "Зенит" назначил уже второго временщика после ухода Секулича
Баскетбольный "Зенит" назначил уже второго временщика после ухода Секулича - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Баскетбольный "Зенит" назначил уже второго временщика после ухода Секулича
Белорус Ростислав Вергун вошел в тренерский штаб петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Экс-тренер "Уралмаша" Вергун временно возглавил баскетбольный клуб "Зенит"