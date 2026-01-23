Рейтинг@Mail.ru
Баскетбольный "Зенит" назначил уже второго временщика после ухода Секулича
Баскетбол
 
10:15 23.01.2026
Баскетбольный "Зенит" назначил уже второго временщика после ухода Секулича
Баскетбольный "Зенит" назначил уже второго временщика после ухода Секулича
Белорус Ростислав Вергун вошел в тренерский штаб петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Новости
Баскетбольный "Зенит" назначил уже второго временщика после ухода Секулича

Экс-тренер "Уралмаша" Вергун временно возглавил баскетбольный клуб "Зенит"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Белорус Ростислав Вергун вошел в тренерский штаб петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Белорусский специалист назначен на должность ассистента и временно будет исполнять обязанности главного тренера. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.
20 января "Зенит" объявил об увольнении словенца Александера Секулича. С того момента Максим Учайкин временно исполнял обязанности главного тренера.
Вергун покинул пост главного тренера екатеринбургского "Уралмаша" 14 января. Он возглавил команду по ходу сезона-2023/24 и дважды выводил ее в плей-офф Единой лиги ВТБ, а также завоевал с "оранжево-черно-зелеными" Кубок России.
"Зенит" с 14 победами при восьми поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Баскетбол
 
