"Уильямс" пропустит первые тестовые заезды в Барселоне
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
16:56 23.01.2026
"Уильямс" пропустит первые тестовые заезды в Барселоне
"Уильямс" пропустит первые тестовые заезды в Барселоне
Команда "Формулы-1" "Уильямс" приняла решение пропустить первые тестовые заезды сезона 2026 года в испанской Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января,... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
формула-1
авто
бахрейн
мельбурн
карлос сайнс
бахрейн
мельбурн
2026
авто, бахрейн, мельбурн, карлос сайнс
Формула-1, Авто, Бахрейн, Мельбурн, Карлос Сайнс
"Уильямс" пропустит первые тестовые заезды в Барселоне

Команда "Уильямс" пропустит первые тесты в Барселоне из-за неготовности болида

Болид команды "Уильямс"
Болид команды Уильямс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Болид команды "Уильямс". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Уильямс" приняла решение пропустить первые тестовые заезды сезона 2026 года в испанской Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января, сообщается на сайте "конюшни".
Ранее СМИ сообщали, что команда может пропустить тесты в Барселоне из-за проблем с прохождением краш-теста шасси.
Официально "Уильямс" объяснил отказ от тестов задержками в программе подготовки болида FW48 и стремлением к его максимальной производительности. Отмечается, что вместо этого команда проведет серию тестов, включая программу испытаний на виртуальном треке, чтобы подготовиться к первым официальным тестам в Бахрейне и первой гонке сезона в Мельбурне.
В минувшем сезоне команда "Уильямс", за которую выступали испанец Карлос Сайнс и таец Александер Албон, заняла пятое место в Кубке конструкторов.
Рендер болида Формулы-1 нового поколения, которые будут использоваться с сезона 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
FIA опубликовала рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения
17 декабря 2025, 18:28
 
Формула-1АвтоБахрейнМельбурнКарлос Сайнс
 
