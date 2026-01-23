"Уильямс" пропустит первые тестовые заезды в Барселоне

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Уильямс" приняла решение пропустить первые тестовые заезды сезона 2026 года в испанской Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января, сообщается на сайте "конюшни".
Ранее СМИ сообщали, что команда может пропустить тесты в Барселоне из-за проблем с прохождением краш-теста шасси.
Официально "Уильямс" объяснил отказ от тестов задержками в программе подготовки болида FW48 и стремлением к его максимальной производительности. Отмечается, что вместо этого команда проведет серию тестов, включая программу испытаний на виртуальном треке, чтобы подготовиться к первым официальным тестам в Бахрейне и первой гонке сезона в Мельбурне.
В минувшем сезоне команда "Уильямс", за которую выступали испанец Карлос Сайнс и таец Александер Албон, заняла пятое место в Кубке конструкторов.
