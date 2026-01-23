Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение американки Винус Уильямс по количеству выходов в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает статистическая служба Opta в соцсети Х.
В пятницу 18-летняя россиянка обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4 в третьем раунде турнира в Мельбурне.
Андреева стала первой теннисисткой после Уильямс (1998, 1999, 2001), вышедшей в четвертый круг на своих первых трех розыгрышах Australian Open. В следующем раунде она встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Дальше четвертого раунда турнира россиянка пока не проходила.
Андреева является первой ракеткой России и седьмой ракеткой мира. В ее активе четыре титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.
