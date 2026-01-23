Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open
Теннис
 
16:46 23.01.2026
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение американки Винус Уильямс по количеству выходов в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает статистическая служба Opta в соцсети Х.
В пятницу 18-летняя россиянка обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4 в третьем раунде турнира в Мельбурне.
Андреева стала первой теннисисткой после Уильямс (1998, 1999, 2001), вышедшей в четвертый круг на своих первых трех розыгрышах Australian Open. В следующем раунде она встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Дальше четвертого раунда турнира россиянка пока не проходила.
Андреева является первой ракеткой России и седьмой ракеткой мира. В ее активе четыре титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.
Австралийский теннисист Алекс де Минаур - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Теннисист де Минаур вышел в третий круг Australian Open
21 января, 14:46
 
