https://ria.ru/20260123/tennis-2069876358.html
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T14:17:00+03:00
2026-01-23T14:17:00+03:00
2026-01-23T14:17:00+03:00
теннис
спорт
австралия
александр зверев
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923651134_0:606:2048:1758_1920x0_80_0_0_6e075d0816e67937a53282d5d2c86969.jpg
https://ria.ru/20260121/tennis-2069320499.html
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923651134_0:414:2048:1950_1920x0_80_0_0_71d2b25029a880c33718ff7f2829e063.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, александр зверев, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Александр Зверев, Australian Open
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертый круг Australian Open