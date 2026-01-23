Рейтинг@Mail.ru
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:17 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tennis-2069876358.html
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T14:17:00+03:00
2026-01-23T14:17:00+03:00
теннис
спорт
австралия
александр зверев
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923651134_0:606:2048:1758_1920x0_80_0_0_6e075d0816e67937a53282d5d2c86969.jpg
https://ria.ru/20260121/tennis-2069320499.html
австралия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923651134_0:414:2048:1950_1920x0_80_0_0_71d2b25029a880c33718ff7f2829e063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, александр зверев, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Александр Зверев, Australian Open
Третья ракетка мира Зверев вышел в четвертый круг Australian Open

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертый круг Australian Open

© Фото : Пресс-служба Australian OpenНемецкий теннисист Александр Зверев
Немецкий теннисист Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче третьего раунда посеянный под третьим номером Зверев обыграл британца Кэмерона Норри (26-й номер посева) со счетом 7:5, 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут.
За выход в четвертьфинал финалист прошлогоднего розыгрыша Australian Open поборется с аргентинцем Франсиско Черундоло (18).
Австралийский теннисист Алекс де Минаур - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Теннисист де Минаур вышел в третий круг Australian Open
21 января, 14:46
 
ТеннисСпортАвстралияАлександр ЗверевAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала