https://ria.ru/20260123/spasenie-2069899243.html
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины
В Иркутске детский футбольный тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящей машины возле местного спорткомплекса "Зенит", сообщает портал... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T15:49:00+03:00
2026-01-23T15:49:00+03:00
2026-01-23T15:49:00+03:00
футбол
происшествия
иркутск
пожар
пожарные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811420653_0:159:3139:1925_1920x0_80_0_0_7e58d2e9f433750d1dbde4dd6ee73a62.jpg
https://ria.ru/20251217/chp-2062705789.html
иркутск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811420653_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_1a3d37708aa47465405f967f2f10ac4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, пожар, пожарные
Футбол, Происшествия, Иркутск, Пожар, пожарные
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины
В Иркутске детский футбольный тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Иркутске детский футбольный тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящей машины возле местного спорткомплекса "Зенит", сообщает портал ircity.ru.
Инцидент произошел 19 января, тренеру помогали еще двое мужчин. Один из работников спорткомплекса вынес спасателям молоток, черенком которого и удалось проделать дыру в тонированном пленкой стекле и разбить его. От сигнальной кнопки машина, хозяйка которой нашлась в спорткомплексе, не открывалась.
"Он был пристегнут в детском кресле. Вроде парнишка-то высокий, а лет мало. С креслом первая попытка неудачная была — отстегнуть не получалось. Уже потом вместе с креслом выдернули пацана", - рассказал Гельгорин.
Машина к приезду пожарных почти полностью выгорела. "Главное, мальчишку вытащили, и ладно", - добавил тренер.