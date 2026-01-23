В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Иркутске детский футбольный тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящей машины возле местного спорткомплекса "Зенит", сообщает портал ircity.ru.

Инцидент произошел 19 января, тренеру помогали еще двое мужчин. Один из работников спорткомплекса вынес спасателям молоток, черенком которого и удалось проделать дыру в тонированном пленкой стекле и разбить его. От сигнальной кнопки машина, хозяйка которой нашлась в спорткомплексе, не открывалась.

"Он был пристегнут в детском кресле. Вроде парнишка-то высокий, а лет мало. С креслом первая попытка неудачная была — отстегнуть не получалось. Уже потом вместе с креслом выдернули пацана", - рассказал Гельгорин.