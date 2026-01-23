Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины
Футбол
 
15:49 23.01.2026
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины
В Иркутске детский футбольный тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящей машины возле местного спорткомплекса "Зенит", сообщает портал... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
В Иркутске детский тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины

В Иркутске детский футбольный тренер спас 7-летнего мальчика из горящей машины

Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Иркутске детский футбольный тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящей машины возле местного спорткомплекса "Зенит", сообщает портал ircity.ru.
Инцидент произошел 19 января, тренеру помогали еще двое мужчин. Один из работников спорткомплекса вынес спасателям молоток, черенком которого и удалось проделать дыру в тонированном пленкой стекле и разбить его. От сигнальной кнопки машина, хозяйка которой нашлась в спорткомплексе, не открывалась.
"Он был пристегнут в детском кресле. Вроде парнишка-то высокий, а лет мало. С креслом первая попытка неудачная была — отстегнуть не получалось. Уже потом вместе с креслом выдернули пацана", - рассказал Гельгорин.
Машина к приезду пожарных почти полностью выгорела. "Главное, мальчишку вытащили, и ладно", - добавил тренер.
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца
17 декабря 2025, 16:35
17 декабря 2025, 16:35
 
