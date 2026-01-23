Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая
19:38 23.01.2026
"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая
Московский "Спартак" сыграл вничью со сборной Китая по футболу в последнем матче первого сбора, проходящего в ОАЭ, сообщается на сайте столичного клуба. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спартак москва, пюник (ереван), ростов, российская премьер-лига (рпл)
"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая

"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая в последнем матче первого сбора в ОАЭ

Футболисты "Спартака"
Футболисты Спартака
Футболисты "Спартака". Архивное фото
Футболисты "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский "Спартак" сыграл вничью со сборной Китая по футболу в последнем матче первого сбора, проходящего в ОАЭ, сообщается на сайте столичного клуба.
Встреча в Дубае прошла в закрытом формате и завершилась со счетом 2:2. В составе "Спартака" мячи забили Кристофер Мартинс (22-я минута) и Антон Заболотный (72). Футболисты сборной Китая отличились на 60-й и 63-й минутах.
"Первая неделя получилась очень плодотворной. Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день. Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворен. Ребята выполняли то, о чем мы говорили до игры. Создали много шансов. Не обошлось без ошибок, но процесс идет, и в следующих матчах мы точно будем лучше", - заявил главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо.
"Спартак" проведет в ОАЭ еще два сбора - с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля. "Красно-белые" сыграют с армянским "Пюником" (3 февраля), китайским "Далянь Профешнл" (7 февраля), "Ростовом" (21 февраля), а также с казахстанскими "Астаной" (10 февраля) и "Елимаем" (23 февраля).
"Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
Спартак - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В состав "Спартака" на зимний сбор вошли 27 футболистов
15 января, 11:23
 
Карлос КарседоКристофер МартинсАнтон ЗаболотныйСпартак МоскваПюник (Ереван)РостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
