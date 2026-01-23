https://ria.ru/20260123/spartak-2069971119.html
"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая
Московский "Спартак" сыграл вничью со сборной Китая по футболу в последнем матче первого сбора, проходящего в ОАЭ, сообщается на сайте столичного клуба. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
футбол
спорт
китай
оаэ
дубай
карлос карседо
кристофер мартинс
антон заболотный
китай
оаэ
дубай
спорт, китай, оаэ, дубай, карлос карседо, кристофер мартинс, антон заболотный, спартак москва, пюник (ереван), ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Китай, ОАЭ, Дубай, Карлос Карседо, Кристофер Мартинс, Антон Заболотный, Спартак Москва, Пюник (Ереван), Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая в последнем матче первого сбора в ОАЭ