Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Теннис
 
12:09 23.01.2026
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open

Рублев уступил Черундоло в третьем круге Australian Open

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Соцсети теннисиста
Андрей Рублев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев уступил аргентинцу Франсиско Черундоло и не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Получивший 18-й номер посева Черундоло обыграл Рублева (13-й номер посева) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
23 января 2026 • начало в 09:55
Завершен
Франциско Черундоло
3 : 06:37:66:3
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником Черундоло станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 3) - Кэмерон Норри (Великобритания, 26).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
Вчера, 08:54
 
ТеннисСпортРоссияАвстралияАндрей РублевАлександр ЗверевМельбурнКэмерон НорриAustralian Open
 
