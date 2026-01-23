https://ria.ru/20260123/rubley-2069816700.html
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Вторая ракетка России Андрей Рублев уступил аргентинцу Франсиско Черундоло и не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Рублев уступил Черундоло в третьем круге Australian Open