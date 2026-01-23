Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев уступил аргентинцу Франсиско Черундоло и не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.