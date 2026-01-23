"Рома" обыграла "Штутгарт" в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Рома" на своем поле обыграл немецкий "Штутгарт" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых два мяча забил Никколо Пизилли (40, 90+3).

"Рома" выиграла четвертый матч в турнире подряд и поднялась на шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Штутгарт" прервал серию из трех побед и располагается на 12-й позиции с 12 баллами.