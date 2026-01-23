Рейтинг@Mail.ru
"Рома" обыграла "Штутгарт" в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли
Футбол
 
01:05 23.01.2026
"Рома" обыграла "Штутгарт" в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли
"Рома" обыграла "Штутгарт" в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Рома" обыграла "Штутгарт" в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли
Итальянский футбольный клуб "Рома" на своем поле обыграл немецкий "Штутгарт" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026
"Рома" обыграла "Штутгарт" в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли

"Рома" обыграла "Штутгарт" в домашнем матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Рома" на своем поле обыграл немецкий "Штутгарт" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых два мяча забил Никколо Пизилли (40, 90+3).
Лига Европы УЕФА
22 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Рома
2 : 0
Штутгарт
40‎’‎ • Никколо Пизилли
(Матиас Суле)
90‎’‎ • Никколо Пизилли
(Пауло Дибала)
"Рома" выиграла четвертый матч в турнире подряд и поднялась на шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Штутгарт" прервал серию из трех побед и располагается на 12-й позиции с 12 баллами.
В восьмом, заключительном туре основного этапа турнира "Рома" 29 января на выезде сыграет против греческого "Панатинаикоса", "Штутгарт" в этот же день примет швейцарский клуб "Янг Бойз".
