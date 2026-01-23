Рейтинг@Mail.ru
11:37 23.01.2026 (обновлено: 12:33 23.01.2026)
МОК рассказал, потребуется ли Гуменнику виза для участия в Олимпиаде
МОК рассказал, потребуется ли Гуменнику виза для участия в Олимпиаде
https://ria.ru/20260122/gumennik-2069609438.html
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил РИА Новости, что участникам Олимпиады может потребоваться оформление визы в консульстве только в виде исключения.
В четверг фигурист Петр Гуменник одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге и после проката заявил журналистам, что его "все убеждают, что виза не нужна". Тренер фигуриста Вероника Дайнеко сообщила РИА Новости, что у ее подопечного есть электронная виза, которая входит в его олимпийскую аккредитацию.
"Все спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие российский паспорт, должны пройти ту же процедуру аккредитации и оформления визы, что и все остальные участники Игр. Обращение в консульство для подачи заявления на визу может потребоваться в отдельных ситуациях", - заявили в МОК.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Аделия Петросян получили приглашения на Олимпиаду.
Фигурное катаниеСпортСанкт-ПетербургМиланКортина-д'АмпеццоАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
